Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде ЛенинградаРИА Новости 06:12

Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней.
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Ветеран ответила на обвинения Сталина в блокаде Ленинграда

Газета.Ru09:51

Историк назвал «параноидальным бредом» обвинение Сталина в пособничестве Гитлеру

Lenta.ru12:32

Писательница обвинила Сталина в пособничестве Гитлеру, уральские депутаты скупают дома за границей, полицейские избили пострадавшую. Главное за день — в подборке «URA.RU»

URA.Ru12:19

Зюганов оценил слова писательницы о Сталине и блокаде Ленинграда

RT на русском07:33

Писательница, сравнившая Сталина с Гитлером из-за блокады: «Сознанием людей манипулируют»

Московский Комсомолец12:21

Сванидзе поддержал обвинение Сталину в блокаде Ленинграда

News.ru08:04

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

РИА Новости06:12
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Происшествия

Опубликованы кадры эвакуации пилота из горящего SSJ-100

Обновлено в 12:17
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

В Сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в ДТП

В Дагестане в результате ДТП погибла журналист и телеведущая Тамилла Абдулаева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по региону.
Обновлено в 09:31
Финансы

ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка

Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.
Обновлено в 13:10
Авто

Cadillac XT5 2020 попался фотошпионам

Cadillac XT5 раскрывает новый облик на снимках фотошпионов.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Мужчина, захвативший заложников под Тулузой, открыл огонь по полиции

Мужчина, захвативший заложников в табачной лавке под Тулузой, открыл огонь по полицейским, стоящим в оцеплении, передаёт газета Figaro.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Политика

В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:29
Общество

Появились новые доказательства сноса мечетей в Китае

Более 20 мечетей частично или полностью снесены за два года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая.
Обновлено в 13:52
Футбол

Ливерпуль — Барселона 1:0 (1-й тайм)

Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Политика

Порошенко не явился на допрос в прокуратуру

Пока еще действующий украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру страны по "делу Евромайдана".
Обновлено в 07:32
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено в 14:51
Политика

Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил указом от 7 мая командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Юрия Аллерова, сообщает президентская пресс-служба.
Обновлено в 14:10
Кино

Disney назвала даты выпуска новых «Звёздных войн»

Эпизоды новой трилогии киносаги «Звёздные войны» выйдут в 2022, 2024 и 2026 годах.
Обновлено в 14:43
Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Политика

КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Обновлено в 11:09
Общество

Россельхознадзор запретил поставки молока из Белоруссии

С 8 мая в России начнет действовать ограничение на поставку молока и продукции, произведенной из него, из Белоруссии, такое решение принял Россельхознадзор России.
Обновлено в 07:04
Гаджеты

Апрельский рейтинг AnTuTu возглавили смартфоны Xiaomi

Платформа AnTuTu опубликовала апрельский рейтинг, сформированный на основе усреднённых данных тестов, которые были проведены в течение месяца.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Футбол

«Локомотив» и «Динамо» интересуются Паршивлюком

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк летом может сменить клуб. В его трансфере заинтересованы «Локомотив» и «Динамо».
Обновлено в 11:12
Происшествия

«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»

Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу

Один из приглашенных гостей сообщил, что свадебная церемония «Потапа и Насти» назначена на 23 мая в Киеве, после чего молодожены отправятся в медовый месяц.
Обновлено вчера в 14:57
Общество

В Госдуме раскритиковали «Парад дошкольных войск»

Ранее во вторник, 7 мая, стало известно, что в центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск», в котором приняли участие более 500 детей.
Обновлено в 09:18
Космос

Компания Ariane Group начала выпуск ракет Ariane-6

Обновлено вчера в 16:15
Политика

В Кремле прокомментировали слова Глазьева о «переселенцах» в Донбасс

Высказывание советника президента России Сергея Глазьева о «переселенцах» в Донбасс является частным мнением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитирий Песков.
Обновлено в 13:01
Общество

Главный синоптик Петербурга пообещал тепло на 9 мая

В Санкт-Петербург придет тепло. Главный синоптик Северной столицы пообещал на День Победы, 9 мая, плюсовую температуру и солнце.
Обновлено в 10:40
Политика

Реджеп Тайип Эрдоган добился пересмотра итогов выборов в Стамбуле

Мэр из оппозиционной партии руководит городом уже три недели ЦИК Турции все-таки принял сторону правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и отменил итоги выборов мэра Стамбула — политического центра страны.
Обновлено в 04:25
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Русская писательница, переводчик и эссеист, экономист, лауреат Букеровской премии 2009 года.
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Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 года - руководитель Советского государства. Генералиссимус Советского Союза. Маршал Советского Союза.
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