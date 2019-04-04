Зырянов: выпивать после матчей в 1990-е было распространённым явлениемЧемпионат вчера в 15:51

Нынешнее поколение пуще нашего бережёт своё здоровье. У них нет стольких вредных привычек, сколько было у нас. Я не вижу, чтобы после игр кто-то сильно выпивал бы, а в 1990-е у нас это было распространённым явлением.

Зырянов: выпивать после матчей в 1990-е было распространённым явлением

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