Футбол
Зырянов: выпивать после матчей в 1990-е было распространённым явлениемЧемпионат вчера в 15:51
Нынешнее поколение пуще нашего бережёт своё здоровье. У них нет стольких вредных привычек, сколько было у нас. Я не вижу, чтобы после игр кто-то сильно выпивал бы, а в 1990-е у нас это было распространённым явлением.
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Зырянов: «Сейчас после игр сильно не пьют, а в 90-е это было распространенное явление»
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