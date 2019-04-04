Футбол
Зырянов: выпивать после матчей в 1990-е было распространённым явлениемЧемпионат вчера в 15:51
Нынешнее поколение пуще нашего бережёт своё здоровье. У них нет стольких вредных привычек, сколько было у нас. Я не вижу, чтобы после игр кто-то сильно выпивал бы, а в 1990-е у нас это было распространённым явлением.
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Зырянов: «Сейчас после игр сильно не пьют, а в 90-е это было распространенное явление»
Sport24.ruвчера в 19:31
Зырянов: «Раньше в России было так: если не пьёт, значит не играет в футбол»
Евро-футбол.рувчера в 17:40
Константин Зырянов: «Не вижу, чтобы сейчас кто-то сильно выпивал после матчей»
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