Зырянов: выпивать после матчей в 1990-е было распространённым явлениемЧемпионат вчера в 15:51

Нынешнее поколение пуще нашего бережёт своё здоровье. У них нет стольких вредных привычек, сколько было у нас. Я не вижу, чтобы после игр кто-то сильно выпивал бы, а в 1990-е у нас это было распространённым явлением.

Зырянов: выпивать после матчей в 1990-е было распространённым явлением

Политика Эксперт Fox News стала новым представителем Госдепа Бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус назначена новым официальным представителем Государственного департамента США.

Путешествия Названы самые популярные у иностранных туристов регионы России Эксперты составили рейтинг самых популярных у иностранных туристов городов и регионов России по итогам 2018 года.

Происшествия Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».

Экономика Саид Керимов продаст 3,5% «Полюса» Стоимость продаваемых бумаг по цене закрытия — 24,8 млрд руб. Polyus Gold International Limited (PGIL, структура Саида Керимова) продает на рынке 4,67 млн обыкновенных акций, или 3,5%, золотодобывающей компании ПАО "Полюс".

Кино Тело актера Булдакова отправили из Монголии в Россию Тело актера Алексея Булдакова, который умер в ночь на среду в Монголии, уже отправили в Россию, заявили РИА Новости в посольстве в Улан-Баторе.

Происшествия В ФСБ подтвердили задержание мэра Евпатории Глава администрации Евпатории задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего городу причинен ущерб на 35 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Политика В Венесуэле сообщили о начале уголовного процесса над Гуаидо Глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа сообщил в эфире венесуэльского телевидения о начале уголовного процесса над объявившим себя временным президентом Хуаном Гуаидо.

Политика ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.

Единоборства Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.

Общество Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

Шоу-бизнес Бритни Спирс проведет месяц в психиатрической больнице Американская певица Бритни Спирс зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения.

Общество Генпрокуратура потребовала у экс-главы Марий Эл дворцы в стиле Ренессанса Что хочет Генпрокуратура В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы, фасады этих построек рисовал лично экс-чиновник.

Экономика Александр Хлопонин стал председателем СД УК «Интергео» Бывший вице-премьер Александр Хлопонин избран председателем совета директоров горно-металлургической компании УК "Интергео", входящей в Группу ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, сообщает компания.

Политика Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.

Наука Ученые нашли альтернативу для CRISPR-Cas9 Американские исследователи из Университета Пердью разработали новую технологию генного редактирования, которая может стать главным «конкурентом» для CRISPR-Cas9, пишет EurekAlert.

Здоровье На Камчатке критически выросло количество абортов В Камчатском крае впервые за несколько лет критически выросло количество абортов, сделанных по желанию женщин.

Гаджеты Реклама «спортивных AirPods» от Apple появилась до анонса В Лос-Анджелесе заметили рекламу Powerbeats Pro — пока еще не анонсированных Apple беспроводных наушников под брендом Beats.

Единоборства Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления жены Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов ответил в Twitter Конору Макгрегору, который оскорбил жену спортсмена.

Общество В Москве в четверг ожидается до 10°С В Москве в четверг, 4 апреля, ожидается до 10°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице составит от 8°С до 10°С.

Футбол Отец Черышева назвал бредом обвинения Уткина в адрес Черчесова Отец игрока сборной Дениса Черышева и тренер «Нижнего Новгорода» назвал бредом обвинения комментатора в адрес Черчесова.

Политика Глава МИД Турции объявил вопрос закупки С-400 у России закрытым Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос закупки у России С-400 закрыт.

Политика Украина запретила авиаперелеты с Россией После визита в Москву кандидата в президента Украины Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука правительство Украины приняло решение запретить нерегулярное авиасообщение с Россией, инициатором нововведения выступило МВД Украины.

Политика В США демократы запросили налоговые декларации Трампа за шесть лет Председатель комитета по доходам и расходам палаты представителей конгресса США Ричард Нил официально запросил налоговые декларации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа за шесть лет.

Происшествия Пожар на комбинате «Красная нить» в Петербурге локализован В 2 − 3-этажном здании происходило открытое горение на втором этаже (на площади 600 кв. м) и на кровле (200 кв. м).