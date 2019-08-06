Футбол
Молодёжная команда «Зенита» победила «Барселону» U19RT на русском 15:36
Молодёжная команда «Зенита» в товарищеском матче обыграла юношескую команду испанской «Барселоны», собранную из игроков не старше 19 лет.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:15, Вашингтон
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
Обновлено в 21:43
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер
ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:06
Футбол
Мостовой: «Краснодар» может показать хорошую игру против «Порту»
Футболисты "Краснодара" способны продемонстрировать хорошую игру в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов против португальского "Порту", считает экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Обновлено в 07:15
Политика
Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил генсеку Организации Антониу Гутеррешу письмо, в котором попросил его предпринять меры в связи с санкциями США против главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа.
Обновлено в 16:00
Политика
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Обновлено в 20:11
Происшествия
Взорвавшиеся в Ачинске боеприпасы оценили в миллиард рублей
Как сообщил военный эксперт Алексей Хлопотов, один танковый снаряд стоит примерно десять тысяч рублей.
Обновлено в 18:10
Происшествия
Луценко заявил о сведениях о возможных участниках убийства Шеремета
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие знает возможных участников убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 18:34
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Армия и оружие
На Украине заявили о гибели четырех военных в Донбассе
Украинское Минобороны сообщило о гибели четырех военнослужащих в результате обстрелов в Донбассе.
Обновлено в 06:49
Политика
Конгресс США решил заставить Трампа наказать Турцию за С-400
Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.
Обновлено в 20:43
Технологии
Huawei купила известного российского разработчика
Российское приобретение Huawei Всемирно известная китайская компания Huawei приобрела новосибирскую фирму «Эксельсиор» (Excelsior), известную своей работой над компилятором Java.
Обновлено в 07:26
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах
Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них.
Обновлено в 15:24
Теннис
Первая ракетка мира проиграла во втором круге турнира в Торонто
В следующем круге Кенин сыграет с победительницей встречи между белорусской теннисисткой Викторией Азаренко и украинкой Даяной Ястремской WTA.
Обновлено в 18:15
Политика
Петр Порошенко ночью вернулся на Украину
Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну из Дубаи.
Обновлено в 21:17
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
Политика
Коломойский рассказал о переписках с Зеленским
Обновлено в 09:55
Кино
Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Американский режиссер Квентин Тарантино побывал вместе с министром культуры России Владимиром Мединским на экскурсии в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Московский Кремль».
Обновлено в 18:26
Общество
Российские госслужащие подтвердили знание правил «цифровой гигиены»
Российские госслужащие выполнили тестовое задание на знание правил «цифровой гигиены», показав высокий результат.
Обновлено в 20:56
Политика
МИД Франции отреагировал на требование Зеленского о встрече
"Следующие встречи в формате Нормандии будут объявлены в подходящее время", - заявили во французском МИД.
Обновлено в 13:15
Интернет
В Twitter признались в использовании данных пользователей для рекламы
Администрация соцсети добавила, что использование данных без получения на то разрешения связано с проблемой в настройках Twitter.
Обновлено в 21:36
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено в 19:33
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено в 17:24
Футбол
«Барселона» отдаст Коутиньо в аренду «Арсеналу»
Бразильский полузащитник Фелиппе Коутиньо следующий сезон проведет в аренде в лондонском «Арсенале».
Обновлено в 09:48
Наука
Моргающий робоглаз научился имитировать сухость настоящего
Плюс, у искусственного глаза есть биомиметическое веко, способное моргать, а также слезный канал.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Политика
Украина надеется на белорусское топливо
Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено в 11:05