Футбол

Молодёжная команда «Зенита» победила «Барселону» U19RT на русском 15:36

Молодёжная команда «Зенита» в товарищеском матче обыграла юношескую команду испанской «Барселоны», собранную из игроков не старше 19 лет.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Как молодёжка «Зенита» дожала «Барселону»: видеообзор товарищеского матча

Sport.ru17:13

Завтра молодежка «Зенита» сыграет с «Барселоной»

Радио Зенитвчера в 11:47

«Зенит» сильнее «Барселоны»! Пока – на уровне молодежи

Спорт-Экспресс14:55

«Зенит» обыграл «Барселону» в матче юношеских команд

Петербургский дневник14:44

Молодёжный состав «Зенита» обыграл «Барселону» U19

Чемпионат14:34

Матч молодежных команд «Зенита» и «Барселоны» завершился победой петербуржцев

Невские Новости15:33

Константин Зырянов: «Выходя на игру с „Барселоной“, держали в уме матч молодежного первенства с „Динамо“»

Матч ТВ16:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:15, Вашингтон
Армия и оружие

Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке

Обновлено в 21:43
Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер

ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:06
Футбол

Мостовой: «Краснодар» может показать хорошую игру против «Порту»

Футболисты "Краснодара" способны продемонстрировать хорошую игру в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов против португальского "Порту", считает экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Обновлено в 07:15
Политика

Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил генсеку Организации Антониу Гутеррешу письмо, в котором попросил его предпринять меры в связи с санкциями США против главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа.
Обновлено в 16:00
Политика

Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей

Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Обновлено в 20:11
Происшествия

Режим ЧС в Ачинске снят, жители могут возвращаться в свои дома

Обновлено в 09:21
Происшествия

Взорвавшиеся в Ачинске боеприпасы оценили в миллиард рублей

Как сообщил военный эксперт Алексей Хлопотов, один танковый снаряд стоит примерно десять тысяч рублей.
Обновлено в 18:10
Происшествия

Луценко заявил о сведениях о возможных участниках убийства Шеремета

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие знает возможных участников убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 18:34
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия

Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири

Обновлено в 08:03
Армия и оружие

На Украине заявили о гибели четырех военных в Донбассе

Украинское Минобороны сообщило о гибели четырех военнослужащих в результате обстрелов в Донбассе.
Обновлено в 06:49
Политика

Конгресс США решил заставить Трампа наказать Турцию за С-400

Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.
Обновлено в 20:43
Технологии

Huawei купила известного российского разработчика

Российское приобретение Huawei Всемирно известная китайская компания Huawei приобрела новосибирскую фирму «Эксельсиор» (Excelsior), известную своей работой над компилятором Java.
Обновлено в 07:26
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах

Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них.
Обновлено в 15:24
Теннис

Первая ракетка мира проиграла во втором круге турнира в Торонто

В следующем круге Кенин сыграет с победительницей встречи между белорусской теннисисткой Викторией Азаренко и украинкой Даяной Ястремской WTA.
Обновлено в 18:15
Политика

Петр Порошенко ночью вернулся на Украину

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну из Дубаи.
Обновлено в 21:17
Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
Политика

Коломойский рассказал о переписках с Зеленским

Обновлено в 09:55
Кино

Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Американский режиссер Квентин Тарантино побывал вместе с министром культуры России Владимиром Мединским на экскурсии в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Московский Кремль».
Обновлено в 18:26
Общество

Российские госслужащие подтвердили знание правил «цифровой гигиены»

Российские госслужащие выполнили тестовое задание на знание правил «цифровой гигиены», показав высокий результат.
Обновлено в 20:56
Политика

МИД Франции отреагировал на требование Зеленского о встрече

"Следующие встречи в формате Нормандии будут объявлены в подходящее время", - заявили во французском МИД.
Обновлено в 13:15
Интернет

В Twitter признались в использовании данных пользователей для рекламы

Администрация соцсети добавила, что использование данных без получения на то разрешения связано с проблемой в настройках Twitter.
Обновлено в 21:36
Экономика

Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей

В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено в 19:33
Происшествия

В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек

В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Политика

Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию

Обновлено в 17:24
Футбол

«Барселона» отдаст Коутиньо в аренду «Арсеналу»

Бразильский полузащитник Фелиппе Коутиньо следующий сезон проведет в аренде в лондонском «Арсенале».
Обновлено в 09:48
Наука

Моргающий робоглаз научился имитировать сухость настоящего

Плюс, у искусственного глаза есть биомиметическое веко, способное моргать, а также слезный канал.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро

Обновлено в 10:48
Политика

Украина надеется на белорусское топливо

Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено в 11:05
Общество

Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских прав

Обновлено в 07:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное