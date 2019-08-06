Футбол
Зырянов против Вальдеса: молодежный «Зенит» обыграл «Барселону» U19Спорт день за днем вчера в 15:10
В товарищеском матче молодежный состав «Зенита» обыграл «Барселону» U19 со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Смена» в «Газпром»-Академии, ее обслуживал петербургский судья Сергей Лапочкин.
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Матч молодежных команд «Зенита» и «Барселоны» завершился победой петербуржцев
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