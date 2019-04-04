Зырянов: Россия поднимается, сейчас нас все боятсяЧемпионат 16:26

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов, а ныне главный тренер молодёжного состава сине-бело-голубых отметил рост уровня российского футбола.

Спорт день за днем

Зырянов: Россия поднимается, сейчас нас все боятся

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