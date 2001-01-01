Звёзды «МЮ» уйдут, если клуб не выйдет в Лигу ЧемпионовSport.ru 05:59

Главные звёзды "красных дьяволов" в лице Поля Погбы, Ромелу Лукаку и Давида Де Хеи собираются покинуть коллектив, если по итогам текущего сезона команде не удастся завоевать место в Лиге Чемпионов на грядущий сезон.

Звёзды «МЮ» уйдут, если клуб не выйдет в Лигу Чемпионов

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Происшествия ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, которая произошла в воскресенье, 21 апреля.

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