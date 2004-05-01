Футбол

Звонимир Шарлия: «Мне льстит сравнение с братьями Березуцкими»Матч ТВ 16:26

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Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия рассказал о сравнениях с Василием и Алексеем Березуцкими, а также выразил надежду на попадание в состав сборной Хорватии в предстоящем сезоне.
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Звонимир Шарлия: «Эталон центральных защитников - ван Дейк и Рамос»

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Звонимир Шарлия: «Мне льстит сравнение с братьями Березуцкими»

Матч ТВ16:26

Звонимир Шарлия: «Мне льстит сравнение с братьями Березуцкими»

Sportbox.RU16:26

Шарлия: "Мне нравится, что меня сравнивают с Березуцкими. Они - легенды!"

Soccer.ru16:51
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Алексей Владимирович Березуцкий
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России. Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России. Обладатель Кубка УЕФА 2004/05. Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу 2008. Алексей Березуцкий семь раз попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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