Футбол
Звонимир Шарлия: «Мне льстит сравнение с братьями Березуцкими»Матч ТВ 16:26
Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия рассказал о сравнениях с Василием и Алексеем Березуцкими, а также выразил надежду на попадание в состав сборной Хорватии в предстоящем сезоне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:17, Вашингтон
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в столице Туниса
Обновлено в 19:00
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил по телефону жительнице Канска, которой резко ответил утром, и извинился перед ней.
Обновлено в 08:29
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:16
Политика
США озвучили условия предоставления некоторых уступок для КНДР
Как сообщает портал Axios,специальный представитель США по КНДР Стивен Бигэн в беседе с журналистами сообщил, что Вашингтон готов пойти на ряд уступок Пхеньяну в случае полной приостановки северокорейской ядерной программы.
Обновлено в 20:02
Общество
Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб
Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Наука
5 книг российских популяризаторов науки: от космоса до математики
Виталий Егоров "Делай космос !", 16 + Покорители далеких планет часто становятся героями книг или фантастических фильмов.
Обновлено в 11:18
Политика
Украина лишилась безвиза с Джибути и Бенином
Граждане Украины могут посещать без виз 126 стран мира, однако в последнее время Джибути и Бенин изменили визовое законодательство и теперь украинским гостям необходимо предварительно получить электронную визу.
Обновлено в 07:07
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Футбол
Шарлия рассказал, почему принял решение перейти в ЦСКА
Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия объяснил, почему сделал выбор в пользу московской команды.
Обновлено в 15:37
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Общество
Госцентр современного искусства войдет в состав Пушкинского музея
ГЦСИ выстроена как сетевая структура с центрами в девяти городах России, государственный музей - иерархическая структура.
Обновлено в 14:41
Политика
Нино Катамадзе отказалась от концертов в России
Обновлено 30 июня в 11:37
Транспорт
Транспортная реформа в Петербурге: сделать весь транспорт льготным можно уже сейчас
Петербург готовится к масштабной транспортной реформе.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено в 19:50
Общество
Опубликовано новое расследование Голунова
Интернет-издание «Медуза» и десятки других российских и зарубежных СМИ опубликовали новое расследование журналиста Ивана Голунова, посвященного похоронному бизнесу в Москве.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
На Майдане начались новые протесты
В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 18:32
Политика
Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении
Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.
Обновлено в 17:56
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Игры
Робот Железяка в новом трейлере Borderlands 3 рассказал о Пандоре
Ролик задумывался как серьёзный документальный фильм, в подробностях рассказывающий о флоре и фауне пустоши на планете Пандора.
Обновлено в 14:42
Общество
Специалисты установили причину сильного наводнения в Иркутской области
Специалисты географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ) установили причину сильнейшего наводнения в регионе.
Обновлено в 06:58
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено в 08:52
Технологии
Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе
У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
Обновлено в 10:50
Здоровье
В Тверской области продолжат развивать сельскую медицину
Обновлено в 02:23
Культура
В Берлине откроется выставка о Курской дуге
Выставку «Курская дуга» представят в Российском доме науки и культуры в Берлине.
Обновлено в 08:08
Спорт
WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28