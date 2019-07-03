Футбол

Звонимир Шарлия: «Мне льстит сравнение с братьями Березуцкими»Матч ТВ вчера в 16:26

Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия рассказал о сравнениях с Василием и Алексеем Березуцкими, а также выразил надежду на попадание в состав сборной Хорватии в предстоящем сезоне.
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Звонимир Шарлия: «Эталон центральных защитников - ван Дейк и Рамос»

Спорт-Экспрессвчера в 16:23

Шарлия: "Мне нравится, что меня сравнивают с Березуцкими. Они - легенды!"

Soccer.ruвчера в 16:51

Звонимир Шарлия: «Мне льстит сравнение с братьями Березуцкими»

Матч ТВвчера в 16:26

Звонимир Шарлия: «Мне льстит сравнение с братьями Березуцкими»

Sportbox.RUвчера в 16:26

Шарлия: «Мне приятно сравнение с братьями Березуцкими — они легенды»

Sport24.ru00:46
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:22, Вашингтон
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Алексей Владимирович Березуцкий
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России. Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России. Обладатель Кубка УЕФА 2004/05. Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу 2008. Алексей Березуцкий семь раз попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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