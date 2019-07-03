Футбол
Звонимир Шарлия: «Мне льстит сравнение с братьями Березуцкими»Матч ТВ вчера в 16:26
Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия рассказал о сравнениях с Василием и Алексеем Березуцкими, а также выразил надежду на попадание в состав сборной Хорватии в предстоящем сезоне.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:22, Вашингтон
Общество
Таможенники усомнились в работе главного магазина люкса
Обновлено в 00:54
Общество
Шпицы стали самыми популярными собаками в России
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Среди погибших подводников были два Героя России
"В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России", - сказал Путин.
Обновлено в 00:46
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу
Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью
Обновлено вчера в 05:16
Политика
Киев согласился на обмен пленными в Донбассе
Украинская сторона не возражает против обмена пленных в Донбассе в формате «все установленные на всех установленных».
Обновлено вчера в 20:55
Политика
Аваков требует от ЦИК снять Клюева с выборов
«Надеюсь, что оно послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева», — написал министр.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
В России завершили создание проекта вертолета «Минога»
Обновлено вчера в 21:11
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
Где в России необъявленная эпидемия ВИЧ В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте", направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Гаджеты
Китай заражает телефоны туристов вирусами-шпионами
Китайские таможенники используют его для проверки смартфонов туристов, которые въезжают в страну через границу с Киргизией.
Обновлено в 00:09
Авто
Назвали трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью
Как пишут аналитики агентства «Автостат», лидирует по сохранению остаточной цены кроссовер Toyota RAV4, его показатели разнятся в диапазоне 84,6-92,5%, то есть как раз столько остается отпервоначальной цены автомобиля за 3 года владения.
Обновлено вчера в 06:37
Общество
Названы причины паводка в Иркутской области
К катастрофическим паводкам в Иркутской области привело аномальное развитие атмосферных процессов, вероятность повторения которых в будущем достаточно высока, считают на кафедре метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ.
Обновлено 01 июля в 22:02
Здоровье
Минздрав назвал причины смерти женщин в России
22,9% женщин умирают от болезней системы кровообращения, а еще 19,2% — от внешних причин. Такой печальный рейтинг составили в Минздраве.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Экс-главу киргизской диаспоры убили в Екатеринбурге
Обновлено в 01:41
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
Политика
Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур
Отмечается, что лидеры ЕС договорились в ходе саммита выдвинуть кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы ЕК, кандидатуру главы испанского МИД Жозепа Боррела на пост главы европейской дипломатии, а кандидатуру главы МВФ Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ.
Обновлено вчера в 13:20
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Волочкова ночью не сомкнула глаз из-за сильных болей в стопе
Анастасия Волочкова продолжает работать над московской версией постановки «Балерина и клоун», которая не так давно прошла в Анапе.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Лев Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачёвой на перрон
Инцидент с поездкой примадонны по перрону Рижского вокзала на автомобиле вызвал резонанс.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Общество
РБК нашел аудиторскую оценку оспариваемой сделки «Рольфа»
Оценку компании «Рольф Эстейт», из-за продажи которой основателя «Рольфа» Сергей Петрова обвинили в выводе 4 млрд руб. за рубеж, готовила московская аудиторская компания ООО «Юрис, право и аудит», рассказал РБК представитель «Рольфа» и подтвердил гендиректор аудитора Игорь Тимошин.
Обновлено в 01:00
Авто
Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок
Обновлено вчера в 19:12
Политика
Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ
Днем ранее Катамадзе приняла участие в концерте для участников ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции "Россия-Африка", сообщили РИА Новости гости концерта.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17
Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки
Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.
Обновлено в 01:10
Политика
Журналиста избили на акции против блогера Шария в Киеве
Участники митинга против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, экс-главы администрации президента Виктора Януковича и видеоблогера Анатолия Шария напали на журналиста местного издания «СТРАНА.ua» Владислава Бовтрука.
Обновлено в 01:50
Экономика
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00