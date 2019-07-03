Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия рассказал о сравнениях с Василием и Алексеем Березуцкими, а также выразил надежду на попадание в состав сборной Хорватии в предстоящем сезоне.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Путин: среди погибших в пожаре подводников было два Героя России Во вторник, 2 июля, президент России Владимир Путин назвал «большой потерей для армии и флота» гибель 14 офицеров на подводном научно-исследовательском судне ВМФ.

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Космос Команда InSight получает кадры по спасению «Крота» Представители НАСА заявили, что теперь команда сможет взглянуть на «Крота» и, возможно, выяснить, в чем дело.

Единоборства Нурмагомедов рассказал о скором завершении карьеры Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что не исключает скоро завершения профессиональной карьеры.

Теннис Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.

Политика Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.

Политика На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.

Экономика В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Политика Помпео встретился с главой МИД Казахстана Госсекретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым, сообщает RT.

Общество Специалисты установили причину сильного наводнения в Иркутской области Специалисты географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ) установили причину сильнейшего наводнения в регионе.

Экономика ЦБ завершил санацию банка «Открытие» «Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства ПАО Банк "ФК Открытие"»,— говорится в сообщении.

Происшествия На Украине во время тренировочного полета разбился самолет Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.

Авто Koenigsegg возмутила слишком низкая оценка уникального One:1 Шведская компания Koenigsegg обвинила аукционный дом Bonhams в заниженной оценке стоимости купе One:1, выпущенного тиражом в шесть экземпляров (+1 прототип).

Происшествия Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.

Общество Искалеченная мужем Рита Грачёва снялась в откровенной фотосессии Маргарита Грачёва, пострадавшая от мужа-садиста, показала в соцсетях кадры с откровенной фотосессии.

Армия и оружие Глава ДНР заявил об усилении обстрелов в Донбассе при Зеленском Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об усилении интенсивности обстрелов Донбасса после вступления Владимира Зеленского в должность украинского президента.

Здоровье Врачи рассказали, как пережить акклиматизацию во время отпуска Врач-терапевт рассказал, как снизить негативное воздействие на самочувствие при смене климатической зоны, передает издание «Российская газета».