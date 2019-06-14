Звезду сериала «Универ» задержали в центре МосквыРИА Новости 03:45

с чего всё началось

Актера Александра Гайдуляна задержали полицейские во время профилактического рейда на Хохловской площади. Как рассказал сам артист в Instagram, инцидент произошел из-за жалобы одного из активистов, который обвинил Гайдуляна в нарушении общественного порядка.

Экономика Поставки вина из России в Китай сдерживаются пошлинами, заявил Титов Наращивание экспорта российской винодельческой продукции в Китай сдерживается ввозными пошлинами при том, что другие страны пользуются правом беспошлинного ввоза, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках V российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса.

Армия и оружие Сброшенная Су-34 бомба «похоронила» десятки боевиков Видео атаки группировки боевиков российским истребителем Су-34 при помощи бомбового удара недавно было опубликовано в Сети.

Общество Белый дом обнародовал доходы Иванки Трамп в 2018 году Отчет еще не получил одобрения адвоката Белого дома. Помимо этого, документ должно рассмотреть Управление правительственной этики.

Политика Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.

Футбол В «Спартаке» рассказали, когда вернутся в строй Глушаков и Рассказов Глава медицинского департамента московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Вартапетов заявил, что защитник Николай Рассказов и хавбек Денис Глушаков должны начать сбор команды в общей группе.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Происшествия В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция.

Происшествия В Невском районе годовалую девочку придавило столешницей Ребенок получил черепно-мозговую травму и доставлен в больницу им. Раухфуса В Невском районе Петербурга маленький ребёнок пострадал в результате падения столешницы, инцидент произошел в пятницу, 14 июня, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Политика Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году Шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) пройдет в 2022 году, шестая встреча министров стран - в 2020 году, говорится в итоговой декларации, принятой по итогам саммита в Душанбе.

Происшествия Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.

Музыка Алсу стала народной артисткой Башкирии О присвоении популярной российской певице Алсу звания народной артистки Башкортостана стало известно на Международном фестивале искусств "Сердце Евразии" в Уфе.

Авто Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.

Происшествия Капитан судна «ЯМК-0041» Новицкий выехал на Украину Капитан украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктор Новицкий, который в пятницу в Севастополе был осужден за браконьерство и был освобожден от наказания, вернулся на Украину в тот же день.

Экономика ЦБ изучает возможность запуска цифровой валюты Набиуллина подчеркнула, что цифровая валюта Центробанка «не может быть реализована немедленно», передаёт РИА Новости.

Космос Ученые назвали причины конца света Ученые объявили, что причинами конца света могут стать вспышки на солнце.

Шоу-бизнес Садальский сообщил об уничтожении могилы матери Людмилы Зыкиной Актер Станислав Садальский в Instagram сообщил, что могила матери певицы Людмилы Зыкиной Екатерины Васильевны была уничтожена на Даниловском кладбище.

Политика Яценюк назвал причину поражения Порошенко на выборах президента Экс-глава правительства Украины и лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк назвал причину поражения Петра Порошенко на президентских выборах.

Общество В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.