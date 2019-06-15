Происшествия

Звезду сериала «Универ» задержали в центре МосквыРИА Новости 03:45

Актера Александра Гайдуляна задержали полицейские во время профилактического рейда на Хохловской площади. Как рассказал сам артист в Instagram, инцидент произошел из-за жалобы одного из активистов, который обвинил Гайдуляна в нарушении общественного порядка.
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с чего всё началось
Как рассказал сам артист в Instagram
, инцидент произошел из-за жалобы одного из активистов, который обвинил Гайдуляна в нарушении общественного порядка.
РИА Новости03:45

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ТАССвчера в 16:38

Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы

РИА Новости03:45
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Сериал, 2008–2011 (16+)
Их пятеро. Они живут в соседних комнатах университетской общаги, у них общая кухня, туалет и ванная. Им ничего не остается, кроме как искренне полюбить друг друга, чем они периодически и занимаются. Как они учатся и даже переходят с курса на курс – настоящая загадка, потому что целыми днями они выносят друг другу мозг и попадают в передряги. Самые эффектные способы соблазнения первокурсниц, самые драматичные битвы за бабло, самые унизительные и позорные моменты жизни в общаге. Короче, все о студентах! Пьянство, неудачный секс, заваленная сессия – это ведь так прикольно!
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