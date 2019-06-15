Происшествия
Звезду сериала «Универ» задержали в центре МосквыРИА Новости 03:45
Актера Александра Гайдуляна задержали полицейские во время профилактического рейда на Хохловской площади. Как рассказал сам артист в Instagram, инцидент произошел из-за жалобы одного из активистов, который обвинил Гайдуляна в нарушении общественного порядка.
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Как рассказал сам артист в Instagram, инцидент произошел из-за жалобы одного из активистов, который обвинил Гайдуляна в нарушении общественного порядка.РИА Новости03:45
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