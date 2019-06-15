Звезду «Универа» задержали в центре МосквыLife.ru 05:05

с чего всё началось

Актёра телесериала "Универ" Андрея Гайдуляна задержала полиция во время профилактического рейда на Хохловской площади в Москве. По словам артиста, инцидент произошёл из-за жалобы одного из активистов. Гайдуляна обвинили в нарушении общественного порядка.

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