Происшествия

Звезду «Универа» задержали в центре МосквыLife.ru 05:05

Актёра телесериала "Универ" Андрея Гайдуляна задержала полиция во время профилактического рейда на Хохловской площади в Москве. По словам артиста, инцидент произошёл из-за жалобы одного из активистов. Гайдуляна обвинили в нарушении общественного порядка.
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Как рассказал сам артист в Instagram
, инцидент произошел из-за жалобы одного из активистов, который обвинил Гайдуляна в нарушении общественного порядка.
РИА Новости03:45

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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:42, Вашингтон
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Россия рассчитывает, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела, сообщил МИД РФ.
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Андрей Гайдулян
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Универ
Сериал, 2008–2011 (16+)
Их пятеро. Они живут в соседних комнатах университетской общаги, у них общая кухня, туалет и ванная. Им ничего не остается, кроме как искренне полюбить друг друга, чем они периодически и занимаются. Как они учатся и даже переходят с курса на курс – настоящая загадка, потому что целыми днями они выносят друг другу мозг и попадают в передряги. Самые эффектные способы соблазнения первокурсниц, самые драматичные битвы за бабло, самые унизительные и позорные моменты жизни в общаге. Короче, все о студентах! Пьянство, неудачный секс, заваленная сессия – это ведь так прикольно!
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