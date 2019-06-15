Происшествия
Звезду «Универа» задержали в центре МосквыLife.ru 05:05
Актёра телесериала "Универ" Андрея Гайдуляна задержала полиция во время профилактического рейда на Хохловской площади в Москве. По словам артиста, инцидент произошёл из-за жалобы одного из активистов. Гайдуляна обвинили в нарушении общественного порядка.
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Как рассказал сам артист в Instagram, инцидент произошел из-за жалобы одного из активистов, который обвинил Гайдуляна в нарушении общественного порядка.РИА Новости03:45
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:42, Вашингтон
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Космос
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Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
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Происшествия
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Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
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Здоровье
В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге
В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге, туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе
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Обновлено в 05:25
Происшествия
Подозреваемому в убийстве матери младшему сыну Соколова продлили арест
Ранее сообщалось, что младший сын Соколова выдвинул невероятную версию убийства матери.
Обновлено в 10:20
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:36
Авто
5 лучших первых авто для начинающих водителей
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Футбол
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Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Анюков останется в системе сине-бело-голубых в качестве тренера.
Обновлено в 10:40
Политика
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В Подгорице у собора Воскресения Христова прошло массовое богослужение в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ).
Обновлено в 10:41
Футбол
В качестве замены Гильерме «Локо» рассматривает Крицюка и Левашова
В качестве вариантов замены Гильерме (33 года) обсуждались 2 ключевые кандидатуры: Станислав Крицюк ("Краснодар", 28 лет) и Михаил Левашов ("Арсенал", 27 лет).
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Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Росстат впервые раскрыл число жертв военных действий
В таблицах Росстата по смертности за прошлый год впервые появилась строка с причиной смерти "Повреждения в результате военных действий".
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Авто
Названы способы обезопасить автомобиль от угона
Практика показывает, что даже дорогая и современная автосигнализация — не панацея от угона.
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Происшествия
Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге
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Обновлено в 08:27
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Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии
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Обновлено в 05:45
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На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
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Обновлено в 09:48
Политика
Мэр Риги раскритиковал идею сноса памятника воинам-освободителям
Мэр Риги Дайнис Турлайс раскритиковал преложение о сносе установленного в городе памятника воинам-освободителям.
Обновлено в 08:31
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50-летняя Светлана Бондарчук показала романтику с новым возлюбленным
Еще в прошлом году Светлану стали замечать в компании Сергея Харченко, и спустя несколько месяцев Бондарчук перестала скрывать роман с новым возлюбленным.
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