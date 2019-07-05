с чего всё началось

Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к региональным властям. Как отмечается, Тарбаева выдвинет в Совет Федерации врио главы Калмыкии Бату Хасиков.

Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии

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