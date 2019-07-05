Политика

Звезду КВН выдвинут в сенаторы от КалмыкииГазета.Ru 02:17

Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к региональным властям. Как отмечается, Тарбаева выдвинет в Совет Федерации врио главы Калмыкии Бату Хасиков.
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Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»
РБК00:00

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Источник: Хасиков будет выдвигать сенатором от Калмыкии бывшего игрока КВН Тарбаева

ТАСС04:17

Капитан команды КВН «Сборная РУДН» станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии

Эхо Москвы04:32

Капитана команды КВН выдвинут в сенаторы

News.ru00:36

Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии

Газета.Ru02:17

Звезду КВН выдвинут на пост сенатора от Калмыкии

Lenta.ru01:51

Сенатором от Калмыкии может стать бывший капитан команды КВН

Ведомости03:16

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

РБК00:00
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:24, Вашингтон
Происшествия

В Петербурге началась закрытая церемония похорон погибших подводников

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Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах

Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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В Dota 2 вышла вторая сокровищница Immortal Treasure

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Происшествия

Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП

Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
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Политика

ЦИК Украины снял с выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина

Центральная избирательная комиссия Украины на вечернем заседании единогласно решила отменить регистрацию бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина кандидатом в депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, передает агентство "Укринформ".
Обновлено вчера в 17:36
Авто

В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»

В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей» Фото: instagram.com/dschipenko/ Новый образец, выпускаемый Туламашзаводом, оснащён гибридным двигателем.
Обновлено 04 июля в 15:36
Происшествия

«Так жить нельзя»: коллега Воробьева прокомментировал его арест

Заместитель полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов сообщил в субботу ТАСС, что кадровое решение по арестованному по обвинению в шпионаже помощнику полпреда Александру Воробьеву примут в понедельник.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Два человека погибли при взрыве в воинской части в Азербайджане

В воинской части в Азербайджане произошел взрыв утром 6 июля.
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Общество

Названы регионы-лидеры по числу разводов в России

Больше всего разводов, по статистике, приходится на Сахалинскую область — 5,1 на 1000 человек населения.
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Культура

Раскрыт любимый плейлист Назарбаева

Агентство Sputnik опубликовало список любимых песен первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которому 6 июля исполняется 79 лет.
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Армия и оружие

Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

ВСУ за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию самопровозглашенной ЛНР, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.
Обновлено в 01:48
Футбол

Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»

Ранее появились слухи, что «Зенит» хочет подписать Алексея Сутормина, который всего неделю назад перешел в «Рубин».
Обновлено в 03:21
Происшествия

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 13:58
Баскетбол

Форвард «Милуоки» перебрался в «Барселону»

Обновлено в 04:50
Происшествия

Личности погибших при ЧП с катером в Чёрном море установлены

Глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин сообщил, что личности двух погибших в результате опрокидывания прогулочного катера в Чёрном море у посёлка Джубга установлены.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

Журналист из США восхитился Крымом

Журналист из Соединенных Штатов Джефф Опдайк написал в газете Los Angeles Times статью, в которой он призвал ездить в Крым.
Обновлено в 04:17
Политика

Путин поздравил Мадуро с Днём независимости Венесуэлы

Обновлено вчера в 17:12
Политика

Кончаловский не знал, что Путин подарит папе римскому его фильм «Грех»

Режиссёр Андрей Кончаловский не знал, что президент РФ Владимир Путин преподнесёт его художественный фильм "Грех" в подарок папе римскому Франциску.
Обновлено 04 июля в 13:47
Экономика

Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом

Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
Обновлено вчера в 13:28
Театры

В Калининграде пройдет фестиваль искусств «Балтийские сезоны»

2 октября в Калининграде откроется XVI фестиваль искусств «Балтийские сезоны».
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Политика

Пушков оценил слова Зеленского о Минских соглашениях

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности властей страны выполнять Минские соглашения по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 03:50
Гаджеты

Камерофон Nokia получит датчик изображения на 48 Мп

Как сообщает портал «Актуальные новости», у нового гаджета будет тройная камера с главным датчиком изображения на 48 мегапикселей.
Обновлено в 02:39
Политика

СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено вчера в 17:05
Гаджеты

Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток

Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Внедорожник нарушителя зажало между двумя поездами в Амурской области

Ранним утром в субботу, 6 июля, в районе поселка Сиваки Магдагачинского района Амурской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участим внедорожника и двух поездов.
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Примечательно, что в клипе вместе с еще одним шоуменом Михаилом Галустяном снялся блогер из Хакасии Олег Монгол.
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Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
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Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов

Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
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В Москве задержан продававший дипломы ректор

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
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Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России

Обновлено в 03:10
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Сангаджи Тарбаев
Российский телеведущий
Телеведущий, капитан команды КВН «Сборная РУДН», генеральный продюсер «Yellow, Black and White», продюсер промоутерской компании «Fight Nights Global», генеральный директор компании «My Way Productions», член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты города Москвы, председатель Совета «Всемирной Ассоциации выпускников высших учебных заведений»
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Бату Хасиков
Российский политик. Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия с 20 марта 2019 года. Спортсмен-кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов.
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