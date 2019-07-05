Политика
Звезду КВН выдвинут в сенаторы от КалмыкииГазета.Ru 02:17
Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к региональным властям. Как отмечается, Тарбаева выдвинет в Совет Федерации врио главы Калмыкии Бату Хасиков.
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с чего всё началось
Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»РБК00:00
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Общество
Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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В Dota 2 вышла вторая сокровищница Immortal Treasure
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Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП
Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
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ЦИК Украины снял с выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина
Центральная избирательная комиссия Украины на вечернем заседании единогласно решила отменить регистрацию бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина кандидатом в депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, передает агентство "Укринформ".
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В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»
В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей» Фото: instagram.com/dschipenko/ Новый образец, выпускаемый Туламашзаводом, оснащён гибридным двигателем.
Обновлено 04 июля в 15:36
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Обновлено в 05:03
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Два человека погибли при взрыве в воинской части в Азербайджане
В воинской части в Азербайджане произошел взрыв утром 6 июля.
Обновлено в 04:20
Общество
Названы регионы-лидеры по числу разводов в России
Больше всего разводов, по статистике, приходится на Сахалинскую область — 5,1 на 1000 человек населения.
Обновлено в 04:47
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Раскрыт любимый плейлист Назарбаева
Агентство Sputnik опубликовало список любимых песен первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которому 6 июля исполняется 79 лет.
Обновлено в 04:18
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Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР
ВСУ за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию самопровозглашенной ЛНР, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.
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Ранее появились слухи, что «Зенит» хочет подписать Алексея Сутормина, который всего неделю назад перешел в «Рубин».
Обновлено в 03:21
Происшествия
Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам
Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 13:58
Баскетбол
Форвард «Милуоки» перебрался в «Барселону»
Обновлено в 04:50
Происшествия
Личности погибших при ЧП с катером в Чёрном море установлены
Глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин сообщил, что личности двух погибших в результате опрокидывания прогулочного катера в Чёрном море у посёлка Джубга установлены.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Журналист из США восхитился Крымом
Журналист из Соединенных Штатов Джефф Опдайк написал в газете Los Angeles Times статью, в которой он призвал ездить в Крым.
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Путин поздравил Мадуро с Днём независимости Венесуэлы
Обновлено вчера в 17:12
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Кончаловский не знал, что Путин подарит папе римскому его фильм «Грех»
Режиссёр Андрей Кончаловский не знал, что президент РФ Владимир Путин преподнесёт его художественный фильм "Грех" в подарок папе римскому Франциску.
Обновлено 04 июля в 13:47
Экономика
Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом
Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
Обновлено вчера в 13:28
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В Калининграде пройдет фестиваль искусств «Балтийские сезоны»
2 октября в Калининграде откроется XVI фестиваль искусств «Балтийские сезоны».
Обновлено в 01:33
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Пушков оценил слова Зеленского о Минских соглашениях
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности властей страны выполнять Минские соглашения по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 03:50
Гаджеты
Камерофон Nokia получит датчик изображения на 48 Мп
Как сообщает портал «Актуальные новости», у нового гаджета будет тройная камера с главным датчиком изображения на 48 мегапикселей.
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Политика
СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено вчера в 17:05
Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток
Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Внедорожник нарушителя зажало между двумя поездами в Амурской области
Ранним утром в субботу, 6 июля, в районе поселка Сиваки Магдагачинского района Амурской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участим внедорожника и двух поездов.
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Блогер из Хакасии снялся в новом клипе Артура Пирожкова
Примечательно, что в клипе вместе с еще одним шоуменом Михаилом Галустяном снялся блогер из Хакасии Олег Монгол.
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Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
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Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов
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Обновлено в 04:50
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В Москве задержан продававший дипломы ректор
Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
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