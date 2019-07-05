с чего всё началось

Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к региональным властям. Как отмечается, Тарбаева выдвинет в Совет Федерации врио главы Калмыкии Бату Хасиков.

Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии

Общество Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Происшествия Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.

Политика ЦИК Украины снял с выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина Центральная избирательная комиссия Украины на вечернем заседании единогласно решила отменить регистрацию бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина кандидатом в депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, передает агентство "Укринформ".

Авто В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей» В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей» Фото: instagram.com/dschipenko/ Новый образец, выпускаемый Туламашзаводом, оснащён гибридным двигателем.

Происшествия «Так жить нельзя»: коллега Воробьева прокомментировал его арест Заместитель полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов сообщил в субботу ТАСС, что кадровое решение по арестованному по обвинению в шпионаже помощнику полпреда Александру Воробьеву примут в понедельник.

Общество Названы регионы-лидеры по числу разводов в России Больше всего разводов, по статистике, приходится на Сахалинскую область — 5,1 на 1000 человек населения.

Культура Раскрыт любимый плейлист Назарбаева Агентство Sputnik опубликовало список любимых песен первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которому 6 июля исполняется 79 лет.

Армия и оружие Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР ВСУ за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию самопровозглашенной ЛНР, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.

Футбол Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин» Ранее появились слухи, что «Зенит» хочет подписать Алексея Сутормина, который всего неделю назад перешел в «Рубин».

Происшествия Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия Личности погибших при ЧП с катером в Чёрном море установлены Глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин сообщил, что личности двух погибших в результате опрокидывания прогулочного катера в Чёрном море у посёлка Джубга установлены.

Политика Журналист из США восхитился Крымом Журналист из Соединенных Штатов Джефф Опдайк написал в газете Los Angeles Times статью, в которой он призвал ездить в Крым.

Политика Кончаловский не знал, что Путин подарит папе римскому его фильм «Грех» Режиссёр Андрей Кончаловский не знал, что президент РФ Владимир Путин преподнесёт его художественный фильм "Грех" в подарок папе римскому Франциску.

Экономика Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Политика Пушков оценил слова Зеленского о Минских соглашениях Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности властей страны выполнять Минские соглашения по урегулированию в Донбассе.

Гаджеты Камерофон Nokia получит датчик изображения на 48 Мп Как сообщает портал «Актуальные новости», у нового гаджета будет тройная камера с главным датчиком изображения на 48 мегапикселей.

Политика СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.

Гаджеты Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.

Происшествия Внедорожник нарушителя зажало между двумя поездами в Амурской области Ранним утром в субботу, 6 июля, в районе поселка Сиваки Магдагачинского района Амурской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участим внедорожника и двух поездов.

Музыка Блогер из Хакасии снялся в новом клипе Артура Пирожкова Примечательно, что в клипе вместе с еще одним шоуменом Михаилом Галустяном снялся блогер из Хакасии Олег Монгол.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Шоу-бизнес Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.