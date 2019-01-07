Футбол

Стали известны детали задержания футболиста Уэйна Руни в США
РБК
20:23

Сам Руни недоступен для комментариев, отмечает WP. Тем временем инцидент с задержанием футболиста прокомментировала пресс-служба клуба «Ди Си Юнайтед». «Нам известны сообщения о том, что Уэйн Руни был задержан в декабре», — приводит издание заявление «Ди Си Юнайтед».
РБК20:23

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