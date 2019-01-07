Футбол
Стали известны детали задержания футболиста Уэйна Руни в США
Стали известны детали задержания футболиста Уэйна Руни в СШАРБК20:23
Сам Руни недоступен для комментариев, отмечает WP. Тем временем инцидент с задержанием футболиста прокомментировала пресс-служба клуба «Ди Си Юнайтед». «Нам известны сообщения о том, что Уэйн Руни был задержан в декабре», — приводит издание заявление «Ди Си Юнайтед».
РБК20:23
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Футбол
«Реал» проиграл «Реалу Сосьедад»
Обновлено в 14:22
Футбол
Неймар забил 45-й гол в 50 матчах за «ПСЖ»
Матч 1/32 финала Кубка Франции против любительского клуба "Понтиви" (4:0) стал для нападающего Неймара 50-м в составе "ПСЖ".
Обновлено в 19:30
Футбол
Полузащитник ЦСКА Бийол признан лучшим молодым футболистом Словении
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол признан лучшим молодым игроком Словении по итогам 2018 года.
Обновлено в 20:18
Футбол
«Краснодар» согласовал контракт с воспитанником «Арсенала»
Футбольный клуб "Краснодар" согласовал условия личного контракта с полузащитником шведского АИКа Кристоффером Олссоном.
Обновлено в 21:46
Футбол
«Зенит» и «Бешикташ» претендуют на защитника «Ромы»
«Зенит» и «Бешикташ» проявляют интерес к защитнику «Ромы» Рику Карсдорпу, сообщает в своём «твиттере» турецкий журналист Сафак Малатая.
Обновлено в 21:42
Футбол
«Лацио» арендует у «Челси» Дзаппакосту с правом выкупа
«Челси» готов отпустить защитника Давиде Дзаппакосту в аренду в «Лацио» до конца сезона-2018/19, утверждает Il Messaggero.
Обновлено в 11:49
Футбол
Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 1/32 финала Кубка Англии против "Ротерхэма" (7:0).
Обновлено в 11:35
Футбол
Абрамович мог приобрести «Арсенал». Сделка не состоялась по ошибке
Обновлено в 04:22
Футбол
Осинов вошел в тренерский штаб Карпина в «Ростове»
Возглавлявший молодежку Михаил Осинов присоединился к штабу тренера основной команды Валерия Карпина.
Обновлено в 11:31
Футбол
«Витесс» разгромно проиграл в товарищеском матче с «Вольфсбургом»
Встреча завершилась уверенной победой команды из Бундеслиги со счётом 3:0. В составе победителей голы на свой счёт записали форвард Даниэль Гинчек и швейцарский полузащитник Адмир Мехмеди, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Витесса» Данило Дуки.
Обновлено в 12:26
Футбол
Десподов стал игроком года в Болгарии. Им интересуется «Спартак»
Обновлено в 13:25
Футбол
Дзюба организовал вечеринку в русском народном стиле
Вечеринка в русском народном стиле, - подписал Дзюба фотографию, опубликованную в Instagram.
Обновлено в 12:03
Футбол
Австралия неожиданно проиграла Иордании в матче Кубка Азии
В матче группового этапа Кубка Азии, который проходит в ОАЭ, сборная Иордании обыграла национальную команду Австралии со счётом 1:0. Матч состоялся в Аль-Айне на стадионе «Хазза бин Зайед».
Обновлено в 09:35
Футбол
Думбия, Муса и Нецид стали студентами РУДН в шуточном скетче ЦСКА
Обновлено в 09:50
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Реал» претендуют на 20-летнего бразильского защитника
Защитник «Порту» Эдер Милитан может сменить клубную прописку. На 20-летнего футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Реал».
Обновлено в 20:59