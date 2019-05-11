Шоу-бизнес
Звезда «Зачарованных» объявила «сексуальную забастовку»Газета.Ru 16:56
Американская актриса Алисса Милано, наиболее известная по роли Фиби в "Зачарованных", в ответ на ужесточение закона об абортах в Джорджии призвала объявить "сексуальную забастовку". Об этом она написала в своем инстаграме.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:43, Ашберн
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ
Обновлено в 10:15
Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Происшествия
У Максима Резника случился сердечный приступ
У депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника случился сердечный приступ.
Обновлено в 14:27
Политика
В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы
Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Наука
В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд
Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.
Обновлено в 03:28
Здоровье
Врачи назвали симптомы разрыва аорты
Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.
Обновлено вчера в 11:46
Спорт
Aerial признан самым ценным игроком BLAST Pro Series Madrid
Игрок Ence Яни «Aerial» Юссила признан самым ценным игроком BLAST Pro Series Madrid по версии сайта HLTV.org За 7 сыгранных карт финн только дважды уходил в минус по убийствам/смертям.
Обновлено в 18:32
Кино
Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо
Печальная весть пришла из Парижа: в субботу, 11 мая, после продолжительной и тяжелой болезни умер французский режиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на семью кинематографиста.
Обновлено в 19:26
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено в 01:01
Происшествия
Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне
Белорусские таможенники обнаружили у гражданки России около 100 кг экстази, которые женщина пыталась перевезти в Польшу.
Обновлено в 12:17
Технологии
Еженедельная программа Вести.net от 11 мая 2019 года
Как в России изменились правила идентификации пользователей мессенджеров, новый Android и Pixel-смартфоны Google, облачный бизнес и блокчейн-платформа Microsoft, а также детали о краже кибероружия у американских спецслужб.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше
По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Украинские военные отказались воевать и убили командира, заявили в ДНР
Обновлено в 18:07
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Здоровье
Врачи рассказали, есть ли шанс дожить до ста лет в большом городе
После 40 лет необходимы регулярные медосмотры, которые недавно в стране стали обязательными.
Обновлено в 14:56
Происшествия
В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребёнка
Следственные органы в Екатеринбурге начали проверку в связи с нападением собаки на 10-летнего мальчика.
Обновлено в 18:19
Армия и оружие
Пентагон призвал «решить проблему» на границе с Мексикой
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Пентагон готов помогать в охране границы с Мексикой.
Обновлено в 18:41
Армия и оружие
Разработчики рассказали о сроках появления снайперского комплекса «Уголёк»
Разработчики снайперского комплекса «Уголёк» рассказали о сроках появлении двух новых полуавтоматических винтовок.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Общество
Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко
«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Космос
Boeing успешно испытала парашюты космического корабля Starliner
Компания Boeing опубликовала в своём Twitter видеоролик, в котором демонстрируются испытания парашютов пассажирского космического корабля Starliner.
Обновлено в 10:45
Путешествия
Названы самые дешевые авиамаршруты на лето
При перелетах внутри России самым дешевым стал билет из Москвы в Псков (1 773 рубля).
Обновлено в 15:09
Космос
Таинственные планеты представляют собой водные миры
Новое исследование предполагает, что существует порядка 1000 подтвержденных водных миров.
Обновлено вчера в 05:27
Общество
Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии
Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.
Обновлено в 00:56
Здоровье
Четверть россиян страдают от ожирения
Обновлено в 15:36
Музыка
Лазарев провёл вторую репетицию номера для Евровидения
Обновлено в 06:10
Футбол
«Боруссия» установила рекорд Бундеслиги
Дортмундская "Боруссия" установила рекорд Бундеслиги.
Обновлено в 13:13