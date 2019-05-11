Шоу-бизнес

Звезда «Зачарованных» объявила «сексуальную забастовку»Газета.Ru 16:56

Американская актриса Алисса Милано, наиболее известная по роли Фиби в "Зачарованных", в ответ на ужесточение закона об абортах в Джорджии призвала объявить "сексуальную забастовку". Об этом она написала в своем инстаграме.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Звезда «Зачарованных» начала «сексуальную забастовку»

Телеканал 360°18:39

Звезда «Зачарованных» Алисса Милано призвала поклонников начать «сексуальную забастовку»

РЕН ТВ18:27

Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах

Super.ru13:58

Звезда «Зачарованных» объявила «сексуальную забастовку»

Газета.Ru16:56

Голливудская звезда призвала женщин отказаться от секса

Kinonews.ru14:57

Алисса Милано начала сексуальную забастовку

News.ru18:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:43, Ашберн
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ

Обновлено в 10:15
Происшествия

В Ростовской области при взрыве газа в жилом доме погиб один человек

Обновлено в 19:32
Общество

Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы

Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Происшествия

У Максима Резника случился сердечный приступ

У депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника случился сердечный приступ.
Обновлено в 14:27
Политика

В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы

Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Наука

В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд

Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.
Обновлено в 03:28
Здоровье

Врачи назвали симптомы разрыва аорты

Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.
Обновлено вчера в 11:46
Спорт

Aerial признан самым ценным игроком BLAST Pro Series Madrid

Игрок Ence Яни «Aerial» Юссила признан самым ценным игроком BLAST Pro Series Madrid по версии сайта HLTV.org За 7 сыгранных карт финн только дважды уходил в минус по убийствам/смертям.
Обновлено в 18:32
Кино

Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо

Печальная весть пришла из Парижа: в субботу, 11 мая, после продолжительной и тяжелой болезни умер французский режиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на семью кинематографиста.
Обновлено в 19:26
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено в 01:01
Происшествия

Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне

Белорусские таможенники обнаружили у гражданки России около 100 кг экстази, которые женщина пыталась перевезти в Польшу.
Обновлено в 12:17
Технологии

Еженедельная программа Вести.net от 11 мая 2019 года

Как в России изменились правила идентификации пользователей мессенджеров, новый Android и Pixel-смартфоны Google, облачный бизнес и блокчейн-платформа Microsoft, а также детали о краже кибероружия у американских спецслужб.
Обновлено в 13:22
Происшествия

Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше

По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Украинские военные отказались воевать и убили командира, заявили в ДНР

Обновлено в 18:07
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе

Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Здоровье

Врачи рассказали, есть ли шанс дожить до ста лет в большом городе

После 40 лет необходимы регулярные медосмотры, которые недавно в стране стали обязательными.
Обновлено в 14:56
Происшествия

В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребёнка

Следственные органы в Екатеринбурге начали проверку в связи с нападением собаки на 10-летнего мальчика.
Обновлено в 18:19
Армия и оружие

Пентагон призвал «решить проблему» на границе с Мексикой

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Пентагон готов помогать в охране границы с Мексикой.
Обновлено в 18:41
Армия и оружие

Разработчики рассказали о сроках появления снайперского комплекса «Уголёк»

Разработчики снайперского комплекса «Уголёк» рассказали о сроках появлении двух новых полуавтоматических винтовок.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено в 15:02
Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Общество

Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко

«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Космос

Boeing успешно испытала парашюты космического корабля Starliner

Компания Boeing опубликовала в своём Twitter видеоролик, в котором демонстрируются испытания парашютов пассажирского космического корабля Starliner.
Обновлено в 10:45
Путешествия

Названы самые дешевые авиамаршруты на лето

При перелетах внутри России самым дешевым стал билет из Москвы в Псков (1 773 рубля).
Обновлено в 15:09
Космос

Таинственные планеты представляют собой водные миры

Новое исследование предполагает, что существует порядка 1000 подтвержденных водных миров.
Обновлено вчера в 05:27
Общество

Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии

Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.
Обновлено в 00:56
Здоровье

Четверть россиян страдают от ожирения

Обновлено в 15:36
Музыка

Лазарев провёл вторую репетицию номера для Евровидения

Обновлено в 06:10
Футбол

«Боруссия» установила рекорд Бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" установила рекорд Бундеслиги.
Обновлено в 13:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алисса Милано
Американская актриса
Американская актриса и певица, наиболее известная по ролям Саманты Мичелли в ситкоме «Кто здесь босс?», Фиби Холливелл в сериале «Зачарованные» и Саванны Дэвис в сериале «Любовницы».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зачарованные
Charmed, сериал, 1998–2006 (16+)
Три совершенно не похожих друг на друга сестры возвращаются в бабушкин особняк, где они провели своё детство. Младшая, Фиби, находит на чердаке старинную «Книгу Таинств» и с её помощью пробуждает в себе и в сёстрах волшебные силы. Сёстры узнают древнее предание, в котором говорится о трёх самых могущественных ведьмах всех времён, Зачарованных, коими они и являются. Теперь сёстры должны держаться вместе, чтобы защищать невинных и сражаться с тёмными силами сверхъестественного мира, которые не заставляют себя ждать.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное