с чего всё началось

Актриса Наталья Варлей, известная по роли студентки Нины в фильме «Кавказская пленница», рассказала о домогательствах со стороны режиссера Леонида Гайдая. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Влад Соколовский неоднозначно отреагировал на интервью Риты Дакоты Влад Соколовский неоднозначно отреагировал на интервью Риты Дакоты Влад Соколовский, по мнению поклонников, переживает из-за развода.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Сергей Безруков показал первое фото недавно рожденного сына Совсем недавно в семье Сергея Безрукова и Анны Матисон произошло второе пополнение – режиссер подарила известному актеру долгожданного сына.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой рассказал о новом пирсинге Позже молодой человек добавил, что на самом деле он сделал себе новый пирсинг в щеке – небольшое украшение с камнем.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Фото двойняшек Джорджа и Амаль Клуни появились в Сети Джордж и Амаль Клуни встречались год, а в 2014 году поженились.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова рассказала о борьбе с раком Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова, которая является одной из самых ярких комедийных актрис, рассказала, как победила онкологию.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Ксения Собчак вспомнила, как ее избил возлюбленный На днях Ксения Собчак стала участницей круглого стола, который был посвящен теме домашнего насилия.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Море и хинкали: как звезды из Comedy Woman отдыхают в Грузии Участницы популярного российского юмористического шоу телеканала ТНТ Сомеdу Woman Наталья Еприкян, Екатерина Варнава и Евгений Бороденко отдыхают в Грузии.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Наталья Фриске похвасталась результатами своего похудения Наталья Фриске похвасталась перед фанатами результатами своего похудения.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Слуцкер посмеялась над изможденным Бондарчуком Поклонники неоднозначно отнеслись к ролику: многие посмеялись, а некоторые отметили чрезмерную худобу режиссера.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Возлюбленный Марины Африкантовой сделал ей предложение руки и сердца Марина Африкантова является одной из самых ярких участниц «Дома-2».

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Айза Анохина не может забеременеть из-за гормонального сбоя Бывшая жена репера Гуфа Айза Анохина на своей странице в Instagram сообщила подписчикам, что очень хочет родить третьего ребенка, но не может этого сделать из-за проблем со здоровьем.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Воробьев и Дайнеко выпустили совместный клип Алексей Воробьев и Виктория Дайнеко выпустили совместный клип на песню «С Новым годом, мой ЛЧ (любимый человек)», в которой сыграли влюбленную пару, которая пообещала друг другу встретится через десять лет.