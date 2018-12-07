Шоу-бизнес
Звезда «Кавказской пленницы» рассказала о домогательствах Гайдая
Звезда «Кавказской пленницы» рассказала о домогательствах ГайдаяLenta.ru06:53
Актриса Наталья Варлей, известная по роли студентки Нины в фильме «Кавказская пленница», рассказала о домогательствах со стороны режиссера Леонида Гайдая. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Lenta.ru06:53
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с чего всё началось
Впрочем, отметила звезда в мемуарах, позже Гайдай понял, что был неправ, и попросил прощения за то, что случилось на съемках «Кавказской пленницы», пишет StarHit.Экспресс газета05:06
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Наталья Варлей: «Во время съемок „Кавказской пленницы“ Гайдай пытался поцеловать меня»
StarHit.ruвчера в 23:00
Автобиография Натальи Варлей: «Гайдай закрыл дверь и попытался меня поцеловать»
Комсомольская правда05 декабря в 17:03
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