Шоу-бизнес

Звезда «Кавказской пленницы» рассказала о домогательствах Гайдая
Lenta.ru
06:53

Актриса Наталья Варлей, известная по роли студентки Нины в фильме «Кавказская пленница», рассказала о домогательствах со стороны режиссера Леонида Гайдая. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Lenta.ru06:53
с чего всё началось
Впрочем, отметила звезда в мемуарах, позже Гайдай понял, что был неправ, и попросил прощения за то, что случилось на съемках «Кавказской пленницы», пишет StarHit
.
Экспресс газета05:06

Подробнее о событии

Варлей заявила о домогательствах Гайдая на съемках «Кавказской пленницы»

Газета.Ru07:54

Наталья Варлей рассказала, как пряталась от приставаний Гайдая

Вечерняя Москва05:37

Варлей рассказала, как Гайдай приставал к ней на съемках «Кавказской пленницы»

Экспресс газета05:06

Варлей рассказала о домогательствах к ней Гайдая на съемках «Кавказской пленницы»

Телепрограмма00:41

Наталья Варлей: «Во время съемок „Кавказской пленницы“ Гайдай пытался поцеловать меня»

StarHit.ruвчера в 23:00

Наталья Варлей обвинила в домогательствах Леонида Гайдая

Paparazzi.ruвчера в 04:14

Автобиография Натальи Варлей: «Гайдай закрыл дверь и попытался меня поцеловать»

Комсомольская правда05 декабря в 17:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Шоу-бизнес

Волочкова объявила о свадьбе с Басковым

Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Влад Соколовский неоднозначно отреагировал на интервью Риты Дакоты

Влад Соколовский неоднозначно отреагировал на интервью Риты Дакоты Влад Соколовский, по мнению поклонников, переживает из-за развода.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал первое фото недавно рожденного сына

Совсем недавно в семье Сергея Безрукова и Анны Матисон произошло второе пополнение – режиссер подарила известному актеру долгожданного сына.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой рассказал о новом пирсинге

Позже молодой человек добавил, что на самом деле он сделал себе новый пирсинг в щеке – небольшое украшение с камнем.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Фото двойняшек Джорджа и Амаль Клуни появились в Сети

Джордж и Амаль Клуни встречались год, а в 2014 году поженились.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова рассказала о борьбе с раком

Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова, которая является одной из самых ярких комедийных актрис, рассказала, как победила онкологию.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Ксения Собчак вспомнила, как ее избил возлюбленный

На днях Ксения Собчак стала участницей круглого стола, который был посвящен теме домашнего насилия.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Елена Захарова отметила первый день рождения дочери

Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

Море и хинкали: как звезды из Comedy Woman отдыхают в Грузии

Участницы популярного российского юмористического шоу телеканала ТНТ Сомеdу Woman Наталья Еприкян, Екатерина Варнава и Евгений Бороденко отдыхают в Грузии.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Наталья Фриске похвасталась результатами своего похудения

Наталья Фриске похвасталась перед фанатами результатами своего похудения.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Слуцкер посмеялась над изможденным Бондарчуком

Поклонники неоднозначно отнеслись к ролику: многие посмеялись, а некоторые отметили чрезмерную худобу режиссера.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Возлюбленный Марины Африкантовой сделал ей предложение руки и сердца

Марина Африкантова является одной из самых ярких участниц «Дома-2».
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Айза Анохина не может забеременеть из-за гормонального сбоя

Бывшая жена репера Гуфа Айза Анохина на своей странице в Instagram сообщила подписчикам, что очень хочет родить третьего ребенка, но не может этого сделать из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Воробьев и Дайнеко выпустили совместный клип

Алексей Воробьев и Виктория Дайнеко выпустили совместный клип на песню «С Новым годом, мой ЛЧ (любимый человек)», в которой сыграли влюбленную пару, которая пообещала друг другу встретится через десять лет.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Виктории Лопыревой становится трудно скрывать беременность

Фигура модели сильно изменилась. Виктория Лопырева продолжает игнорировать обсуждение в прессе своей беременности.
Обновлено в 04:35
ещё по теме
Леонид Гайдай
Советский кинорежиссёр
Советский кинорежиссёр, актёр, сценарист. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Наталья Варлей
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР им. Н. К. Крупской.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное