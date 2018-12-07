Культура
Актриса Наталья Варлей заявила о домогательствах со стороны режиссера Леонида Гайдая во время съемок фильма "Кавказская пленница", сообщает Комсомольская правда.
РИА Новости09:01
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Пусть пишет. 50-летие „Бриллиантовой руки“ отмечали недавно, а „Кавказскую пленницу“ сняли еще раньше. Что сейчас об этом говорить? Я не знаю, правда или нет. Мне не интересно.
— Нина Гребешкова, актрисаРидус 07:56
с чего всё началось
Прошло более полувека с тех пор, как впервые на экраны вышла картина «Кавказская пленница». Лишь недавно актриса Наталья Варлей, исполнившая в ней одну из главных ролей, поделилась воспоминаниями о неприятных моментах, которые произошли во время съемок фильма.StarHit.ruвчера в 23:00
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Автобиография Натальи Варлей: «Гайдай закрыл дверь и попытался меня поцеловать»
Комсомольская правда05 декабря в 17:03
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