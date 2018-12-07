Прошло более полувека с тех пор, как впервые на экраны вышла картина «Кавказская пленница». Лишь недавно актриса Наталья Варлей, исполнившая в ней одну из главных ролей, поделилась воспоминаниями о неприятных моментах, которые произошли во время съемок фильма.

с чего всё началось

Пусть пишет. 50-летие „Бриллиантовой руки“ отмечали недавно, а „Кавказскую пленницу“ сняли еще раньше. Что сейчас об этом говорить? Я не знаю, правда или нет. Мне не интересно.

Актриса Наталья Варлей заявила о домогательствах со стороны режиссера Леонида Гайдая во время съемок фильма "Кавказская пленница", сообщает Комсомольская правда.

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