Чуть позже вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова ответила на слова Варлей о приставаниях со стороны режиссера.

с чего всё началось

Пусть пишет. 50-летие „Бриллиантовой руки“ отмечали недавно, а „Кавказскую пленницу“ сняли еще раньше. Что сейчас об этом говорить? Я не знаю, правда или нет. Мне не интересно.

Актриса Наталья Варлей заявила о домогательствах со стороны режиссера Леонида Гайдая во время съемок фильма "Кавказская пленница", сообщает Комсомольская правда.

Кино Кино Вышел первый трейлер новых «Мстителей»

Музыка Музыка Хворостовский посмертно номинирован на Grammy В 2017 году Хворостовский и Орбелян были номинированы на Grammy в категории "Лучший классический сольный альбом".

Культура Культура Кевин Харт отказался вести церемонию вручения премии Оскар

Кино Кино В сети вышел тизер последнего сезона «Игры престолов» Первая серия популярного финального сезона сериала выйдет в апреле 2019 года. Слоганом заключительных эпизодов стала фраза «Все за трон».

Культура Культура Камбербэтч попал на обложку украинского учебника по литературе

Кино Кино Лучшие игры года назвали на The Game Awards Церемония The Game Awards состоялась в Лос-Анджелесе. На ней были названы лучшие игры 2018 года.

Музыка Музыка Умер фронтмен группы Buzzcocks Пит Шелли Артист скончался от сердечного приступа. На 64-м году умер основатель британской поп-панк группы Buzzcocks Пит Шелли, сообщает «ТАСС».

Кино Кино Квентин Тарантино планирует возродить классический вестерн-сериал Намек на интерес Тарантино к сериалу присутствует в его новом фильме «Однажды в Голливуде», где имя одного из персонажей Скотт Лансье, роль которого исполнит Люк Перри.

Музыка Музыка YouTube показал главные события 2018 года в видео Видеохостинг YouTube опубликовал восьмиминутный клип, в котором подвел итоги уходящего года, собрав популярные мемы, личности и ролики, которые особенно обсуждали пользователи в 2018 году.

Театры Театры Большой театр представит премьеру по Солженицыну Премьера оперы Александра Чайковского «Один день Ивана Денисовича» по повести Александра Солженицына состоится в пятницу, 7 декабря, на Камерной сцене им. Бориса Покровского (филиал Большого театра).

Музыка Музыка Оперный певец Ильдар Абдразаков откроет сезон в театре «Ла Скала» Премьера оперы Джузеппе Верди "Аттила" с российским басом Ильдаром Абдразаковым в главной партии в пятницу откроет сезон театра "Ла Скала" в Милане.

Кино Кино «Хроники хищных городов» успешно стартовали в России Суммарная выручка кинотеатров России и стран СНГ оказалась в четверг примерно такой же, как и неделю назад.

Музыка Музыка Бойцовский клуб в клипе The Prodigy «Timebomb Zone» Группа The Prodigy выпустила клип на песню «Timebomb Zone» с последнего альбома «No Tourists». Режиссером видео выступил Пако Ратерта.