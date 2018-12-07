Культура

Звезда «Кавказской пленницы» рассказала о домогательствах Гайдая
РИА Новости
09:01

Актриса Наталья Варлей заявила о домогательствах со стороны режиссера Леонида Гайдая во время съемок фильма "Кавказская пленница", сообщает Комсомольская правда.
РИА Новости09:01
Нина Гребешкова
Пусть пишет. 50-летие „Бриллиантовой руки“ отмечали недавно, а „Кавказскую пленницу“ сняли еще раньше. Что сейчас об этом говорить? Я не знаю, правда или нет. Мне не интересно.
— Нина Гребешкова, актрисаРидус 07:56
с чего всё началось

Наталья Варлей: «Во время съемок „Кавказской пленницы“ Гайдай пытался поцеловать меня»

Чуть позже вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова ответила на слова Варлей о приставаниях со стороны режиссера.
StarHit.ruвчера в 23:00

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Вдова Гайдая прокомментировала слова Варлей о домогательствах режиссера

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Автобиография Натальи Варлей: «Гайдай закрыл дверь и попытался меня поцеловать»

Комсомольская правда05 декабря в 17:03
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Советский кинорежиссёр
Советский кинорежиссёр, актёр, сценарист. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.
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Наталья Варлей
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР им. Н. К. Крупской.
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