Культура
Актриса Наталья Варлей заявила о домогательствах со стороны режиссера Леонида Гайдая во время съемок фильма "Кавказская пленница", сообщает Комсомольская правда.
РИА Новости09:01
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Пусть пишет. 50-летие „Бриллиантовой руки“ отмечали недавно, а „Кавказскую пленницу“ сняли еще раньше. Что сейчас об этом говорить? Я не знаю, правда или нет. Мне не интересно.
— Нина Гребешкова, актрисаРидус 07:56
с чего всё началось
Чуть позже вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова ответила на слова Варлей о приставаниях со стороны режиссера.StarHit.ruвчера в 23:00
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Автобиография Натальи Варлей: «Гайдай закрыл дверь и попытался меня поцеловать»
Комсомольская правда05 декабря в 17:03
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