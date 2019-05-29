Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стрессаГазета.Ru вчера в 21:01

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники. По данным издания, актер находится в клинике Prive-Swiss в штате Коннектикут уже месяц.

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Политика Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с «россиянкой» в Австрии В российском МИД призвали ведущие немецкие издания прояснить ситуацию с видео, которое спровоцировало политический скандал в Австрии.

Теннис Украинка пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи, передает "Советский спорт".

Общество В России почти 275 тыс. детей-сирот стоят в очереди на получение жилья Проблема с предоставлением жилья детям-сиротам в РФ решается неэффективно, в очереди на получение стоят почти 275 тыс. человек.

Футбол Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком» Нападающий Георгий Мелкадзе подписал новый контракт со "Спартаком", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.

Политика Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.

Политика Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство Бывший президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Происшествия «Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения «Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.

Театры Скончался главный дирижер новосибирского «Глобуса» Алексей Людмилин «С прискорбием сообщаем, что на 78 году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, профессор Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, создатель симфонического оркестра и главный дирижёр Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус» Алексей Анатольевич Людмилин», - говорится в официальном сообщении на сайте театра.

Транспорт ГИБДД предлагает увеличивать штрафы за повторное нарушение ПДД Госавтоинспекция России предлагает повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, которое регистрируют камеры фотофиксации.

Театры Богомолов станет худруком Театра на Малой Бронной Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил коллективу Театра на Малой Бронной будущего художественного руководителя — режиссера Константина Богомолова.

Политика Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.

Происшествия Генпрокуратура заявила о системных проблемах в авиаотрасли РФ Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что катастрофа самолета SSJ 100 в "Шереметьево" обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли.

Экономика США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.

Общество Российская заведующая детсадом уволилась из-за видео со стриптизом В Сургуте заведующая детсадом уволилась после появившегося в сети видео со стриптизом на праздничном представлении.

Авто BMW представил обновленный кроссовер X1 Немецкий атвопроизводитель BMW провел официальную презентацию рестайлингового компактного кроссовера X1.

Энергетика Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть» Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".

Происшествия Движение трамваев задерживается на северо-западе столицы "Из-за ДТП на пересечении улицы Авиационная и улицы Пехотная задерживаются трамваи № 6, 15, 28, 30, 31", – говорится в сообщении транспортного комплекса столицы в Twitter.

Общество Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на суды Краснодара Автомобильные концерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar обратились в ФСБ России с заявлением о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу владельцев авто через суды Краснодара.

Политика Бельгия передала России воевавшего на стороне ИГ в Сирии боевика Из Бельгии в Россию экстрадирован боевик, который с 2014 года воевал в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство»*.

Происшествия В Кирове врач и фельдшер ограбили пациенток В Кирове расследуют уголовное дело в отношении врача-терапевта и фельдшера скорой помощи.

Общество Четверть жителей России экономят на еде Добавим, что годом ранее доля экономящих была меньше: на еде – на 7%, на одежде и путешествиях – на 14% и 17%.

Экономика Из-за убытков закроют в Петербурге завод электроники для боевых ракет Предприятие производило для Минобороны электронику для боевых ракет и подлодок. Его ликвидация началась еще в начале марта.