Кино

Кит Харингтон попал в реабилитационный центрОК! 07:47

Исполнитель роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов» — Кир Харингтон — обратился в реабилитационный центр, где сейчас проходит лечение от алкоголизма и восстанавливается после стресса. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на представителя актера.
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Кит Харингтон
Британский актёр
Английский актёр театра, кино и телевидения. Харингтон наиболее известен по роли Джона Сноу в телесериале HBO «Игра престолов»; роль принесла ему номинацию на прайм-таймовую премию «Эмми». В 2017 году он стал одним из самых высокооплачиваемых актёров телевидения, получая 1,1 миллион долларов за один эпизод «Игры престолов».
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