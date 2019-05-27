Шоу-бизнес

Звезда «Чародеев» Александра Яковлева два года борется с ракомMOS.news 17:52

61-летняя Александра Яковлева два года борется с раком. Об этом сама экс-артистка рассказала в интервью StarHit. При этом врачи давали ей не больше трех месяцев.
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О проблемах со здоровьем звезда советских картин «Человек с бульвара Капуцинов» и «Чародеи» рассказала в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале Россия 1
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News.ru19:03

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Александра Яковлева призналась, что находится на грани жизни и смерти

7Дней.ру10:18

Звезда фильма «Экипаж» Александра Яковлева два года борется с онкологией

Пятый канал14:20

На грани жизни и смерти: у звезды «Чародеев» обнаружили рак в запущенной стадии

Телепрограмма12:56

Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева борется с раком

StarHit.ru13:49

61-летняя звезда фильма «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева призналась, что у нее рак

Вокруг ТВ16:10

Актриса Александра Яковлева несколько лет борется с раком

Bimru.ru06:22

«Страшно и жуткая депрессия»: Александра Яковлева рассказала о борьбе с раком

КП - Санкт-Петербург04:20
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
Политика

Коломойский призвал объявить дефолт на Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Авто

Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Политика

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено в 20:30
Футбол

Кафельников призвал болельщиков «Спартака» к бойкоту

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников призвал болельщиков «Спартака» отказаться от абонементов на следующий сезон.
Обновлено в 20:10
Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 16:31
Общество

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в российских школах

В России стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 22:56
Происшествия

Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено в 22:08
Музыка

Победителями «Голос. Дети» объявлены все финалисты

Гендиректор заявил, что в этой ситуации они не могут проводить повторное голосование, и объявил победителями всех финалистов, включая Микеллу Абрамову.
Обновлено 24 мая в 16:29
Политика

Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
Обновлено в 14:48
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Происшествия

Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер

В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.
Обновлено в 22:02
Общество

Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб

Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено в 20:57
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о поддержке Путиным проекта Калининградского морского порта

Президент Владимир Путин поддержал проработку проекта строительства глубоководного порта в поселке Янтарном Калининградской области.
Обновлено в 22:13
Экономика

Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе ухода

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода.
Обновлено 24 мая в 10:42
Политика

Шерин считает политическим решение трибунала по украинским морякам

Решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских военных кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, является политическим.
Обновлено вчера в 09:31
Армия и оружие

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Экономика

«Азбука вкуса» начала поставлять готовую еду на автозаправки

В апреле 2019 г. сеть начала поставлять готовую продукцию в магазины финской сети Prisma в Петербурге.
Обновлено в 20:57
Космос

В небе над Саратовом замечены 60 спутников Starlink

Сообщаем, что этими объектами являются 60 спутников системы Starlink, — пишет администратор группы «Типичный Саратов» соцсети Вконтакте 26 мая.
Обновлено в 05:10
Гаджеты

Флагманский смартфон-слайдер Honor Magic 2 сильно подешевел

Обновлено в 22:50
Общество

Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате

Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено в 22:55
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас рассмешил подписчиков забавным видео с детьми

Энрике Иглесиас и Анна Курникова не часто делятся фото и видео детей, но каждая новая публикация вызывает бурные эмоции у подписчиков.
Обновлено в 06:14
Экономика

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан

Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40
Гаджеты

Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке

В начале текущего года Huawei занимала в России лидирующую позицию — 36,5% рынка смартфонов, тогда как у Samsung было лишь 23,5%.
Обновлено в 17:32
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено в 16:07
Футбол

Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Космос

Огненные шары осветили небо над Австралией

Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
Обновлено вчера в 02:49
Авто

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Технологии

День, когда смартфоны заменили банковские карты

Google Wallet рассчитана для работы на смартфонах с ОС Android и с наличием модуля беспроводной передачи данных NFC.
Обновлено в 19:57
Авто

Автоэксперт рассказал, как выбрать идеальный автомобиль для женщины

Обновлено в 06:49
Политика

На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФ

Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, заявил экс-глава украинского минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 20:11
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Александра Яковлева
Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, общественно-политический деятель регионального уровня, железнодорожник. После завершения кинокарьеры занимала должность заместителя генерального директора Дирекции скоростного сообщения ОАО «Российские железные дороги».
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