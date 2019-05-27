Шоу-бизнес
Звезда «Чародеев» Александра Яковлева два года борется с ракомMOS.news 17:52
61-летняя Александра Яковлева два года борется с раком. Об этом сама экс-артистка рассказала в интервью StarHit. При этом врачи давали ей не больше трех месяцев.
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О проблемах со здоровьем звезда советских картин «Человек с бульвара Капуцинов» и «Чародеи» рассказала в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале Россия 1.News.ru19:03
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«Страшно и жуткая депрессия»: Александра Яковлева рассказала о борьбе с раком
КП - Санкт-Петербург04:20
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Политика
Коломойский призвал объявить дефолт на Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Авто
Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии
Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено в 20:30
Футбол
Кафельников призвал болельщиков «Спартака» к бойкоту
Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников призвал болельщиков «Спартака» отказаться от абонементов на следующий сезон.
Обновлено в 20:10
Общество
Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в российских школах
В России стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 22:56
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено в 22:08
Музыка
Победителями «Голос. Дети» объявлены все финалисты
Гендиректор заявил, что в этой ситуации они не могут проводить повторное голосование, и объявил победителями всех финалистов, включая Микеллу Абрамову.
Обновлено 24 мая в 16:29
Политика
Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
Обновлено в 14:48
Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Происшествия
Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер
В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.
Обновлено в 22:02
Общество
Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб
Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено в 20:57
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о поддержке Путиным проекта Калининградского морского порта
Президент Владимир Путин поддержал проработку проекта строительства глубоководного порта в поселке Янтарном Калининградской области.
Обновлено в 22:13
Экономика
Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе ухода
Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода.
Обновлено 24 мая в 10:42
Политика
Шерин считает политическим решение трибунала по украинским морякам
Решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских военных кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, является политическим.
Обновлено вчера в 09:31
Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Экономика
«Азбука вкуса» начала поставлять готовую еду на автозаправки
В апреле 2019 г. сеть начала поставлять готовую продукцию в магазины финской сети Prisma в Петербурге.
Обновлено в 20:57
Космос
В небе над Саратовом замечены 60 спутников Starlink
Сообщаем, что этими объектами являются 60 спутников системы Starlink, — пишет администратор группы «Типичный Саратов» соцсети Вконтакте 26 мая.
Обновлено в 05:10
Гаджеты
Флагманский смартфон-слайдер Honor Magic 2 сильно подешевел
Обновлено в 22:50
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено в 22:55
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас рассмешил подписчиков забавным видео с детьми
Энрике Иглесиас и Анна Курникова не часто делятся фото и видео детей, но каждая новая публикация вызывает бурные эмоции у подписчиков.
Обновлено в 06:14
Экономика
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан
Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40
Гаджеты
Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке
В начале текущего года Huawei занимала в России лидирующую позицию — 36,5% рынка смартфонов, тогда как у Samsung было лишь 23,5%.
Обновлено в 17:32
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Космос
Огненные шары осветили небо над Австралией
Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
Обновлено вчера в 02:49
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Технологии
День, когда смартфоны заменили банковские карты
Google Wallet рассчитана для работы на смартфонах с ОС Android и с наличием модуля беспроводной передачи данных NFC.
Обновлено в 19:57
Политика
На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФ
Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, заявил экс-глава украинского минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 20:11