Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен КремляРИА Новости 07:59
Сергей Зверев назвал решение Тверского суда о взыскании с него 15 тысяч рублей несправедливым. Стилиста оштрафовали за нарушение правил проведения одиночного пикета, который он устроил в начале марта у Кремля против строительства завода на Байкале. Зверев пообещал оспорить решение суда.
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В Xiaomi пообещали новинку в честь ажиотажных продаж Redmi Note 7
Последний на территории Индии реализовал уже более двух миллионов смартфонов Redmi Note 7 и Note 7 Pro, а это отличный показатель.
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Николай Басков снял 20-минутный клип на песню «Караоке»
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В Пекине приняли решение поднять пошлины на ряд товаров из США. Данная мера введена после повышения пошлин на товары из КНР в Америке.
Обновлено в 11:46
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В Госдуме оценили послание Зеленского для жителей Донбасса и Крыма
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT публикацию избранным президентом Украины Владимиром Зеленским видеоролика, в котором иерархи различных религиозных конфессий обращаются с посланием к жителям Крыма и Донбасса.
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Метаботропные глутаматные рецепторы предсказали риск суицида при ПТСР
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Кино
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Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети»
Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
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Филарет допустил возможность раскола в ПЦУ
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Средняя зарплата в Москве вырастет до 135 тысяч рублей
В последние годы средняя зарплата москвичей, уточнили в ведомстве, увеличивается на 5-10 процентов в год.
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Футбол
«Болонья» в большинстве разгромила «Парму»
«Болонья» на своем поле принимала «Парму» в рамках 36-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
Обновлено в 14:52
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Производитель тамагочи решил возобновить его выпуск
Обновлено в 12:21
Происшествия
Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге
В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
Обновлено в 14:09
Спорт
Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Политика
Поставки бутылок в Крым возобновились
"Кавминстекло" является одним из крупнейших поставщиков стеклотары в Крым, совокупные годовые объемы поставок на предприятия полуострова составляют 35-40 млн бутылок, передает РИА Новости.
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Политика
Бывший замминистра финансов КНР получил 15 лет с конфискацией
Бывшего замминистра финансов Китая Чжан Шаочуня приговорили к 15 годам тюрьмы, конфискации имущества и штрафу в 6 млн юаней ($882 тыс.).
Обновлено в 10:23
Футбол
УЕФА хочет добиться отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков
В УЕФА хотят добиться отстранения «горожан» от еврокубков на один сезон. Напомним, что вчера «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии.
Обновлено в 15:24
Политика
Трамп заявил о желании наладить отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на жесткую политику Вашингтона в отношении России, две страны в итоге смогут наладить отношения.
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Савченко заявила, что Порошенко «дал армии носки, но украл танки»
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, говоря о хищениях в оборонной сфере на Украине заявила, что действующий президент Петр Порошенко дал армии носки, но при этом "украл танки".
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Умерла бабушка Нелли Ермолаевой
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Армия и оружие
Путин оценил модернизированные военные самолеты на авиазаводе в Казани
Если раньше президент проводил их в своей сочинской резиденции, то теперь перед подобными встречами Путин будет еще и знакомиться с производством новейшего оружия.
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Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Технологии
В Yota новым генеральным директором назначен Олег Телюков
Бывший руководитель Саид Мунаев, исполняющий обязанности с января по май 2019 года, заступит на должность операционного директора Yota.
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Раскрыты возможности iPhone нового поколения
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Футбол
Джеррард: расистское поведение болельщиков портит российский футбол
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард отметил, что проявления расизма со стороны болельщиков в адрес игроков портят российский футбол.
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Экономика
Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского
Национальный банк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского, в связи с чем регулятор намерен подать кассационную жалобу.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44