Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен КремляРИА Новости 07:59
Сергей Зверев назвал решение Тверского суда о взыскании с него 15 тысяч рублей несправедливым. Стилиста оштрафовали за нарушение правил проведения одиночного пикета, который он устроил в начале марта у Кремля против строительства завода на Байкале. Зверев пообещал оспорить решение суда.
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Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Общество
В Роструде напомнили о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные после майских праздников пройдут в ноябре.
Обновлено в 01:21
Общество
Умер один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич
Создатель первой в России спутниковой геодезической аппаратуры, один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич умер в понедельник.
Обновлено в 15:22
Политика
Минтруд назвал условие для выплаты российской пенсии жителям Донбасса
В Министерстве труда и социальной защиты назвали условие, необходимое для выплаты пенсий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые имеют российские паспорта.
Обновлено в 03:50
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Кино
Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»
В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.
Обновлено в 06:16
Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Экономика
Госинвестиции развивающихся стран снизились до исторического минимума
Общие расходы стран на образование, здравоохранение, инфраструктуру за вычетом амортизации существующих основных фондов сократились до рекордно низких 0,9% ВВП (еще в 1997 г. на долю таких инвестиций приходилось 3,3% ВВП развивающихся стран).
Обновлено в 16:33
Авто
В России подешевел кроссовер Nissan Murano
Компания Nissan снизила в России цены на кроссовер Murano на 286-456 тысяч рублей.
Обновлено в 09:39
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика
Савченко прокомментировала хищения в оборонной сфере на Украине
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, комментируя хищения в оборонной сфере Украины, заявила, что президент страны Петр Порошенко одел украинских солдат, но при этом украл «танки, корабли, авиацию».
Обновлено в 15:54
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Происшествия
Ученик гимназии в Казани взял в заложники целый класс
Обновлено в 07:02
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:09
Экономика
Подходы к Крымскому мосту подорожают до 31 млрд рублей
Обновлено в 16:28
Кино
Глава Каннского кинофестиваля вступился за Алена Делона перед геями и женщинами
Глава Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо был вынужден отстаивать решение организаторов присудить почетную "Пальмовую ветвь" легендарному французскому актеру Алену Делону.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ
Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Политика
Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов
Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Владимир Путин призвал защитить Россию от гиперзвукового оружия, прежде чем подобное вооружение появится у других стран.
Обновлено в 14:51
Общество
Амстердам планирует привлекать «качественных» туристов
Совет надеется, что туристы начнут посещать нестандартные направления в Нидерландах, ведь такие популярные места как Амстердам или парк Кекенхоф (город Лисс) уже успели пострадать от чрезмерного ажиотажа.
Обновлено в 15:10
Политика
Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в материалах компании.
Обновлено в 11:32
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Политика
Трамп объявил о планах встретиться с Путиным
Президент США сказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20, передает Reuters.
Обновлено в 14:54
Футбол
В «Болтоне» введено внешнее управление
В «Болтоне» из-за финансовых проблем введено внешнее управление. Причиной такого решения стали долги клуба.
Обновлено в 15:02
Политика
Савченко и Парубий устроили перепалку в Раде
Депутаты Надежда Савченко и Виталий Куприй устроили перепалку со спикером Рады Андреем Парубием во время согласительного совета.
Обновлено в 11:34