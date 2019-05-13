Общество

Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен КремляРИА Новости 07:59

Сергей Зверев назвал решение Тверского суда о взыскании с него 15 тысяч рублей несправедливым. Стилиста оштрафовали за нарушение правил проведения одиночного пикета, который он устроил в начале марта у Кремля против строительства завода на Байкале. Зверев пообещал оспорить решение суда.
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Сергей Зверев попал в запретную зону

Коммерсантъ09:40

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Стилист Сергей Зверев оштрафован за пикет возле Кремля

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Суд оштрафовал стилиста Зверева на 15 тыс. руб. за пикет в защиту Байкала

РБК06:25

Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля

РИА Новости07:59

Суд оштрафовал Сергея Зверева на 15 тыс. рублей за одиночный пикет у Кремля

ТАСС05:52

Зверев назвал несправедливым решение суда после пикета у стен Кремля

RT на русском07:41
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Сергей Зверев
Предприниматель
Советский и российский парикмахер, шоумен. Является чемпионом Европы и мира по парикмахерскому искусству, почетным профессором Национального государственного университета культуры, а также единственным участником реалити-шоу «Полный фэшн» и «Звезда в кубе», «Звёзды в моде».
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