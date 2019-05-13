Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен КремляРИА Новости 07:59
Сергей Зверев назвал решение Тверского суда о взыскании с него 15 тысяч рублей несправедливым. Стилиста оштрафовали за нарушение правил проведения одиночного пикета, который он устроил в начале марта у Кремля против строительства завода на Байкале. Зверев пообещал оспорить решение суда.
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Общество
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В России предложили усложнить процедуру развода - с такой инициативой к премьер-министру Дмитрию Медведеву намерен обратиться депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров.
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Прямые иностранные инвестиции в небанковские секторы России за I квартал 2019 г. выросли более чем в восемь раз по сравнению с IV кварталом прошлого года – до $11,5 млрд, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
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Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Липецке эвакуируют торговые центры и вокзалы
Эвакуируют и другие торговые центры города, а также 2 автовокзала и железнодорожный вокзал.
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Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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Звезда «Дом-2» Илья Яббаров покинул проект за грубое нарушение правил
Илья Яббаров покинул популярный проект «Дом-2» из-за скандалов с руководством и грубое нарушение правил.
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Трое детей погибли при обстреле в сирийской Хаме
Обновлено вчера в 06:10
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В Казани школьник с пистолетом взял одноклассников в заложники
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Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
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В Министерстве иностранных дел Российской Федерации опровергли сообщения некоторых мальтийских СМИ о том, что Россия пыталась закупить слезоточивый газ и защитное снаряжение на Мальте для последующей отправки в Венесуэлу на военном корабле.
Обновлено в 07:50