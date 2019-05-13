Общество

Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен КремляРИА Новости 07:59

Сергей Зверев назвал решение Тверского суда о взыскании с него 15 тысяч рублей несправедливым. Стилиста оштрафовали за нарушение правил проведения одиночного пикета, который он устроил в начале марта у Кремля против строительства завода на Байкале. Зверев пообещал оспорить решение суда.
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Сергей Зверев попал в запретную зону

Коммерсантъ09:40

Сергей Зверев обжалует назначенный ему штраф в 15 тысяч рублей

Говорит Москва11:31

Суд оштрафовал Сергея Зверева на 15 тыс. рублей за одиночный пикет у Кремля

ТАСС05:52

Суд оштрафовал стилиста Зверева на 15 тыс. руб. за пикет в защиту Байкала

РБК06:25

Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля

РИА Новости07:59

Зверев назвал несправедливым решение суда после пикета у стен Кремля

RT на русском07:41

Стилист Сергей Зверев оштрафован за пикет возле Кремля

Эхо Москвы11:14
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Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Обновлено в 10:29
Хоккей

Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Чехии в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Братиславе со счетом 3:0 (Андронов, 13; Гусев, 33; Зайцев, 60 — п.в.).
Обновлено в 12:30
Политика

Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над идеей о сдачи Севастополя в аренду американской стороне.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Трое детей погибли при обстреле в сирийской Хаме

Обновлено вчера в 06:10
Политика

Порошенко рассчитывает на скорейшую инаугурацию Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:11
Происшествия

В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды

Обновлено в 08:57
Политика

Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Авто

Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России

Обновлено в 00:15
Спорт

Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом

Обновлено в 09:03
Армия и оружие

Бомбардировщики США начали полеты у границ Ирана в Персидском заливе

Обновлено в 12:34
Происшествия

Медведев отреагировал на ЧП в казанской школе

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на случившееся в гимназии №7 в Казани, где 13 мая школьник взял в заложники учеников.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Рестлер Серебряный Король умер во время боя в Лондоне

Обновлено вчера в 14:29
Футбол

Анатолий Мещеряков: «Еременко в „Локомотиве“? Клуб рассматривает игроков до 27 лет»

Председатель совета директоров Анатолий Мещеряков прокомментировал ситуацию с новым контрактом Юрия Семина, со статусом Игоря Денисова и интерес клуба к Роману Еременко.
Обновлено в 09:00
Гаджеты

Дешёвый флагман Xiaomi Redmi получит самую свежую ОС

Смартфон присоединится к программе бета-тестирования новейшей Android 10 Q сразу после выпуска в продажу, присоединившись к Xiaomi Mi Mix 3 5G и Xiaomi Mi 9. Согласно более ранним утечкам, он будет называться Redmi K20, получит выдвижную фронтальную камеру, интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев, 48-мегапиксельную тройную основную камеру и топовый процессор Snapdragon 855.
Обновлено 11 мая в 10:59
Экономика

Перечень компаний, которые могут не репатриировать средства в РФ в связи с санкциями, могут расширить

Правительство РФ предлагает Госдуме проработать возможность расширения перечня компаний, которые освобождаются от необходимости репатриировать денежные средства в РФ в связи с введением в отношении них мер ограничительного характера.
Обновлено в 12:09
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Обновлено в 08:14
Авто

Пикап Ram оснастили 0,2-литровым мотором от газонокосилки

Американец Карсон Дуба установил на 40-летний пикап Dodge Ram одноцилиндровый двигатель от газонокосилки.
Обновлено в 10:53
Политика

Зеленского призвали присягнуть националистам

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Наука

В сумке боливийского шамана XI века обнаружены психоактивные вещества

Группа археологов обнаружила следы пяти психоактивных соединений в кожаной сумке боливийского шамана, проживавшего в пещере Куэва-дель-Чилено в XI веке.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными из Донбасса

В киевский военный клинический госпиталь прибыл борт из Донбасса с тяжелоранеными бойцами, сообщила в социальных сетях волонтер Наталья Юсупова.
Обновлено в 11:26
Политика

Трамп захотел встретиться с Путиным

Обновлено в 07:37
Общество

В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Культура

Леонида Якубовича сделали персонажем культового файтинга Mortal Kombat

Ведущего шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича сделали персонажем Mortal Kombat.
Обновлено в 10:17
Политика

Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес

«Бог велел делиться»: Чехова призналась в изменах бывшего мужа

Чехова призналась в изменах бывшего мужа, после чего у многих отпало множество вопросов.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Российские фрегат и ракетный корабль зашли в сирийский порт Тартус

Обновлено в 03:00
Экономика

PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд

Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком.
Обновлено в 11:37
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Сергей Зверев
Предприниматель
Советский и российский парикмахер, шоумен. Является чемпионом Европы и мира по парикмахерскому искусству, почетным профессором Национального государственного университета культуры, а также единственным участником реалити-шоу «Полный фэшн» и «Звезда в кубе», «Звёзды в моде».
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