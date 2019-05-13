Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен КремляRT на русском 06:04

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале. Как передаёт РИА Новости, сумма штрафа составила 15 тыс. рублей.
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Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Газета.Ru09:03

Зверев назвал несправедливым решение суда после пикета у стен Кремля

RT на русском07:41

Суд оштрафовал Сергея Зверева на 15 тыс. рублей за одиночный пикет у Кремля

ТАСС05:52

Суд оштрафовал стилиста Зверева на 15 тыс. руб. за пикет в защиту Байкала

РБК06:25

Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля

РИА Новости07:59

Суд оштрафовал Сергея Зверева на 15 000 рублей за пикет против завода на Байкале

Ведомости06:39

Стилист Сергей Зверев оштрафован за пикет в защиту Байкала

Эхо Москвы07:06
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Хоккей

Назван состав сборной России на матч с Чехией

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Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание проходной правительства Саратовской области, сообщают местные СМИ.
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Порошенко предложили сдать Севастополь в аренду США

Петиция с предложением передать Севастополь в аренду США появилась на сайте президента Украины 11 мая и за два дня набрала 63 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы администрация Порошенко рассмотрела инициативу.
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Гендиректор «Говорит Москва» рассказал о кремации Доренко

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Армия и оружие

На полигоне в США заметили российскую С-300

Советский зенитно-ракетный комплекс С-300ПТ «земля–воздух» заметили на одном из военных полигонов в США, сообщает Defence Blog в воскресенье, 12 мая.
Обновлено вчера в 15:17
Политика

Путин прилетел в Казань, где посетит авиастроительный завод

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Политика

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Гуцуляк утверждает, что недовольство связано с тем, что выданные по упрощенной схеме документы будут иметь отметку об "ограниченных возможностях" и будут действительны только на территории Ростовской области.
Обновлено в 09:28
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани

Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.
Обновлено в 08:09
Спорт

Пять российских легкоатлетов не допущены до международных стартов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отказала в получении нейтрального статуса на участие в международных соревнованиях пяти российским атлетам.
Обновлено в 07:47
Общество

Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи

Действующий временно исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения Барвихинское в Одинцовском районе Московской области Андрей Ходырев ушел в неоплачиваемый отпуск и назначил вместо себя националиста Дмитрия Демушкина.
Обновлено в 08:26
Политика

Климкин призвал ЕС ответить на выдачу РФ паспортов жителям ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Евросоюз (ЕС) дать системный ответ на решение России предоставить гражданство жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:28
Музыка

Шнуров заявил, что «Ленинград» должен «уступить дорогу молодым»

Ранее Шнуров заявил, что стадионный тур "Ленинграда", в рамках которого группа выступит в девяти городах, станет последним.
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Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Спорт

Кириллу Кокорину предложили стать участником группы «Ласковый май»

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил о том, что готов пригласить Кирилла Кокорина в состав музыкального коллектива, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:49
Происшествия

Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Кино

Скончалась голливудская актриса и певица Дорис Дэй

Обновлено в 09:09
Политика

Помпео отменил часть визита в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
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Шоу-бизнес

Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Экономика

В Крым возобновили поставки бутылок на винодельческие предприятия

Поставки стеклотары на винодельческие предприятия Крыма и Севастополя заводом АО "Кавминстекло", ранее остановленные из-за санкций США, возобновлены, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Алексей Липко.
Обновлено в 09:22
Здоровье

Белоруссия ограничила ввоз птицы из Ставропольского края

Белоруссия ограничила ввоз птицы из Ставропольского края России из-за болезни Ньюкасла, сообщил в понедельник департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В США официант вернул чек почти на $500 тысяч забывчивой пенсионерке

В Нью-Йорке в одной из пиццерий женщина пожилого возраста оставила на столике чек на $424 тыс. Официант, обслуживавший посетительницу и оставшийся без чаевых, вернул документ владелице, передает New York Daily News.
Обновлено в 09:29
Происшествия

По следам драки фанатов «Зенита» и ЦСКА возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело после драки болельщиков «Зенита» и ЦСКА, передает «Фонтанка».
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«Прямо как в прошлое попал». В Москве заметили автовоз с «Запорожцами»

Обновлено в 08:08
Общество

Минтруд предложил работодателям альтернативу трудоустройству инвалидов

"Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов, в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида", - рассказали в министерстве.
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Депутаты предлагают праздновать День победы над Японией

Группа депутатов-коммунистов внесла в Госдуму законопроект о праздновании Дня победы над милитаристской Японией.
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Топ лучших утраченных фильмов опубликовали в РФ

Госфильмофонд при поддержке экспертов подготовил список из 557 утраченных отечественных фильмов.
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Организатор теракта получил пожизненный срок в Турции

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Суд оштрафовал Зеленского на $32 за незаконную агитацию

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Дело участников «Нового величия» направили в прокуратуру

Следствие направило в прокуратуру "основное" уголовное дело о восьми участниках экстремистского сообщества "Новое величие", рассказал РИА Новости в понедельник адвокат фигурантки дела Марии Дубовик Максим Пашков.
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Шоу-бизнес

Сестра Меган Маркл выступила с упреками в адрес матери герцогини

Напомним, перед родами герцогини Сассекской в Лондон прилетела ее мать Дория Рэгланд, которая продолжает оставаться в поместье Фрогмор-хаус, чтобы помогать дочери с малышом.
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Сергей Зверев
Предприниматель
Советский и российский парикмахер, шоумен. Является чемпионом Европы и мира по парикмахерскому искусству, почетным профессором Национального государственного университета культуры, а также единственным участником реалити-шоу «Полный фэшн» и «Звезда в кубе», «Звёзды в моде».
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