Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен КремляRT на русском 06:04
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале. Как передаёт РИА Новости, сумма штрафа составила 15 тыс. рублей.
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Хоккей
Назван состав сборной России на матч с Чехией
Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом команды на матч группового этапа чемпионата мира с Чехией.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В здание правительства Саратовской области бросили коктейль Молотова
Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание проходной правительства Саратовской области, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 07:44
Политика
Порошенко предложили сдать Севастополь в аренду США
Петиция с предложением передать Севастополь в аренду США появилась на сайте президента Украины 11 мая и за два дня набрала 63 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы администрация Порошенко рассмотрела инициативу.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Гендиректор «Говорит Москва» рассказал о кремации Доренко
Тело скончавшегося 9 мая главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко, скорее всего, будет кремировано в соответствии с волей покойного.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
На полигоне в США заметили российскую С-300
Советский зенитно-ракетный комплекс С-300ПТ «земля–воздух» заметили на одном из военных полигонов в США, сообщает Defence Blog в воскресенье, 12 мая.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Путин прилетел в Казань, где посетит авиастроительный завод
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань, где посетит авиационный завод имени Горбунова - филиал ПАО "Туполев".
Обновлено в 08:26
Политика
Украина заявила об «ограниченных возможностях» выданных в Донбассе российских паспортов
Гуцуляк утверждает, что недовольство связано с тем, что выданные по упрощенной схеме документы будут иметь отметку об "ограниченных возможностях" и будут действительны только на территории Ростовской области.
Обновлено в 09:28
Происшествия
СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани
Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.
Обновлено в 08:09
Спорт
Пять российских легкоатлетов не допущены до международных стартов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отказала в получении нейтрального статуса на участие в международных соревнованиях пяти российским атлетам.
Обновлено в 07:47
Общество
Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи
Действующий временно исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения Барвихинское в Одинцовском районе Московской области Андрей Ходырев ушел в неоплачиваемый отпуск и назначил вместо себя националиста Дмитрия Демушкина.
Обновлено в 08:26
Политика
Климкин призвал ЕС ответить на выдачу РФ паспортов жителям ДНР и ЛНР
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Евросоюз (ЕС) дать системный ответ на решение России предоставить гражданство жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:28
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» должен «уступить дорогу молодым»
Ранее Шнуров заявил, что стадионный тур "Ленинграда", в рамках которого группа выступит в девяти городах, станет последним.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Спорт
Кириллу Кокорину предложили стать участником группы «Ласковый май»
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил о том, что готов пригласить Кирилла Кокорина в состав музыкального коллектива, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:49
Происшествия
Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ
Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Кино
Скончалась голливудская актриса и певица Дорис Дэй
Обновлено в 09:09
Политика
Помпео отменил часть визита в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Экономика
В Крым возобновили поставки бутылок на винодельческие предприятия
Поставки стеклотары на винодельческие предприятия Крыма и Севастополя заводом АО "Кавминстекло", ранее остановленные из-за санкций США, возобновлены, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Алексей Липко.
Обновлено в 09:22
Здоровье
Белоруссия ограничила ввоз птицы из Ставропольского края
Белоруссия ограничила ввоз птицы из Ставропольского края России из-за болезни Ньюкасла, сообщил в понедельник департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В США официант вернул чек почти на $500 тысяч забывчивой пенсионерке
В Нью-Йорке в одной из пиццерий женщина пожилого возраста оставила на столике чек на $424 тыс. Официант, обслуживавший посетительницу и оставшийся без чаевых, вернул документ владелице, передает New York Daily News.
Обновлено в 09:29
Происшествия
По следам драки фанатов «Зенита» и ЦСКА возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело после драки болельщиков «Зенита» и ЦСКА, передает «Фонтанка».
Обновлено в 05:06
Общество
Минтруд предложил работодателям альтернативу трудоустройству инвалидов
"Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов, в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида", - рассказали в министерстве.
Обновлено в 08:28
Политика
Депутаты предлагают праздновать День победы над Японией
Группа депутатов-коммунистов внесла в Госдуму законопроект о праздновании Дня победы над милитаристской Японией.
Обновлено в 08:13
Кино
Топ лучших утраченных фильмов опубликовали в РФ
Госфильмофонд при поддержке экспертов подготовил список из 557 утраченных отечественных фильмов.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Организатор теракта получил пожизненный срок в Турции
Обновлено в 06:25
Политика
Суд оштрафовал Зеленского на $32 за незаконную агитацию
Обновлено в 08:46
Происшествия
Дело участников «Нового величия» направили в прокуратуру
Следствие направило в прокуратуру "основное" уголовное дело о восьми участниках экстремистского сообщества "Новое величие", рассказал РИА Новости в понедельник адвокат фигурантки дела Марии Дубовик Максим Пашков.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Сестра Меган Маркл выступила с упреками в адрес матери герцогини
Напомним, перед родами герцогини Сассекской в Лондон прилетела ее мать Дория Рэгланд, которая продолжает оставаться в поместье Фрогмор-хаус, чтобы помогать дочери с малышом.
Обновлено в 08:09