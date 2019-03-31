Политика
Зузана Чапутова победила на выборах президента СловакииТАСС 19:29
Адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) 45-летняя Зузана Чапутова победила на состоявшихся в субботу выборах президента республики. Об этом сообщила Государственная избирательная комиссия.
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Шоу-бизнес
Анастасия и Юлиан поженились, сообщил Андрей Малахов
Звезды российской эстрады 90-х годов Анастасия и Юлиан поженились. Об этом в сториз в своем инстаграме сообщил Андрей Малахов.
Обновлено в 07:14
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации второго этапа чемпионата - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 12:20
Политика
Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами
По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено в 09:02
Кино
Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»
В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».
Обновлено в 18:26
Политика
Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине
Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.
Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес
Ольга Орлова: «Наталья Лагода ходила с куклой и говорила, что родила от моего супруга»
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Канаде две пумы напали на четырехлетнего ребенка
Обновлено в 20:16
Происшествия
Правозащитница заявила о гибели солдата из Магнитогорска
По словам правозащитницы, молодой человек на психиатрическом учете не состоял, а также проходил медицинское освидетельствование при призыве.
Обновлено в 13:03
Футбол
СМИ: «Барселона» готова продать Ракитича за 50 млн евро
Как сообщается, руководство каталонцев готово продать хорвата за 50 млн евро. Нынешний контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2021 года.
Обновлено в 20:14
Теннис
Братья Брайан победили на турнире в Майами в парном разряде
Обновлено в 17:24
Происшествия
Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха
Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Космос
Ракета «Союз» задержится на стартовом комплексе ещё на день
Источник издания рассказал, что стандартный план подготовки ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом» предусматривает два так называемых стартовых дня: первый — в день вывоза, второй — в день запуска.
Обновлено в 18:40
Музыка
Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту
Обновлено в 20:52
Общество
В Госдуме поддержали флешмоб учителей с фото в купальниках
В Сети стал набирать популярность флешмоб #УчителяТожеЛюди в поддержку барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, которую вынудили уволиться после публикации снимков в купальнике.
Обновлено в 15:18
Политика
В России усовершенствуют сферу госзакупок
Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.
Обновлено в 13:24
Общество
Стали известны наиболее стабильные сферы труда в России
Промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес, общепит, образование и здравоохранение являются наиболее стабильными сферами труда в России — в них сотрудники меньше всего подвержены риску сокращений.
Обновлено в 11:03
Политика
Байдена обвинили в домогательствах
Бывшего вице-президента США и потенциального кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байдена обвинила в сексуальных домогательствах бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес, которая написала об этом в статье для издания The Cut.
Обновлено в 00:26
Политика
Эрдоган пообещал решить проблему в Сирии после выборов
Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал устранить кризисную ситуацию в Сирии после муниципальных выборов, которые пройдут 31 марта.
Обновлено в 06:36
Технологии
Цукерберг требует госрегулирования интернета
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Здоровье
Походы в туалет ночью могут указывать на проблемы со здоровьем
На конференции JCS 2019 в Японии кардиологи объяснили, почему ночью люди просыпаются из-за необходимости сходить в туалет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:12
Происшествия
В Москве загорелся «Олимпийский»
Обновлено в 12:09
Гаджеты
Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPower
Компания Apple отказалась выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.
Обновлено в 01:58
Политика
Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Автомобиль сбил нацгвардейцев в Одессе
В Одессе машина не справилась с управлением и сбила на тротуаре трех военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 15:26
Футбол
Сампдория — Милан 1:0
Гости пропустили самый быстрый гол в Серии А за последние 15 лет. ProstoProSport транслировал матч «Сампдория» - «Милан».
Обновлено в 17:19
Религия
Папа Римский Франциск продолжит в Марокко межрелигиозный диалог
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна нового Ту-204
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на украинском языке пользователю соцсети, который раскритиковал дизайн нового самолета Ту-204–300 для космонавтов.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:28
Происшествия
Вертолёт Ми-2 вынужденно сел в Татарстане
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС, вертолёт Ми-2, следовавший из села Студенцы в посёлок Песчаные Ковали, который облетал нефтепровод Холмогоры — Клин, совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта Старое Шигалеево Пестречинского района.
Обновлено в 14:41