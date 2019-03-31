Политика

Зузана Чапутова победила на выборах президента СловакииТАСС 19:29

Адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) 45-летняя Зузана Чапутова победила на состоявшихся в субботу выборах президента республики. Об этом сообщила Государственная избирательная комиссия.
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Президентом Словакии впервые станет женщина

Эхо Москвы20:04

На выборах президента Словакии побеждает Зузана Чапутова

Life.ru20:00

Чапутова побеждает на выборах президента Словакии

Коммерсантъ18:57

Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии

Интерфакс20:25

Чапутова заявила о намерении объединять граждан Словакии

RT на русском19:41

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РИА Новости20:27

Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии

ТАСС19:29
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Анастасия и Юлиан поженились, сообщил Андрей Малахов

Звезды российской эстрады 90-х годов Анастасия и Юлиан поженились. Об этом в сториз в своем инстаграме сообщил Андрей Малахов.
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Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна

Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации второго этапа чемпионата - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 12:20
Политика

Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами

По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено в 09:02
Кино

Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»

В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».
Обновлено в 18:26
Политика

Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине

Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.
Обновлено в 16:18
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Ольга Орлова: «Наталья Лагода ходила с куклой и говорила, что родила от моего супруга»

Обновлено в 12:30
Происшествия

В Канаде две пумы напали на четырехлетнего ребенка

Обновлено в 20:16
Происшествия

Правозащитница заявила о гибели солдата из Магнитогорска

По словам правозащитницы, молодой человек на психиатрическом учете не состоял, а также проходил медицинское освидетельствование при призыве.
Обновлено в 13:03
Футбол

СМИ: «Барселона» готова продать Ракитича за 50 млн евро

Как сообщается, руководство каталонцев готово продать хорвата за 50 млн евро. Нынешний контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2021 года.
Обновлено в 20:14
Теннис

Братья Брайан победили на турнире в Майами в парном разряде

Обновлено в 17:24
Происшествия

Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха

Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Космос

Ракета «Союз» задержится на стартовом комплексе ещё на день

Источник издания рассказал, что стандартный план подготовки ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом» предусматривает два так называемых стартовых дня: первый — в день вывоза, второй — в день запуска.
Обновлено в 18:40
Музыка

Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту

Обновлено в 20:52
Общество

В Госдуме поддержали флешмоб учителей с фото в купальниках

В Сети стал набирать популярность флешмоб #УчителяТожеЛюди в поддержку барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, которую вынудили уволиться после публикации снимков в купальнике.
Обновлено в 15:18
Политика

В России усовершенствуют сферу госзакупок

Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.
Обновлено в 13:24
Общество

Стали известны наиболее стабильные сферы труда в России

Промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес, общепит, образование и здравоохранение являются наиболее стабильными сферами труда в России — в них сотрудники меньше всего подвержены риску сокращений.
Обновлено в 11:03
Политика

Байдена обвинили в домогательствах

Бывшего вице-президента США и потенциального кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байдена обвинила в сексуальных домогательствах бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес, которая написала об этом в статье для издания The Cut.
Обновлено в 00:26
Политика

Эрдоган пообещал решить проблему в Сирии после выборов

Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал устранить кризисную ситуацию в Сирии после муниципальных выборов, которые пройдут 31 марта.
Обновлено в 06:36
Технологии

Цукерберг требует госрегулирования интернета

Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Здоровье

Походы в туалет ночью могут указывать на проблемы со здоровьем

На конференции JCS 2019 в Японии кардиологи объяснили, почему ночью люди просыпаются из-за необходимости сходить в туалет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:12
Происшествия

В Москве загорелся «Олимпийский»

Обновлено в 12:09
Гаджеты

Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPower

Компания Apple отказалась выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.
Обновлено в 01:58
Политика

Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США

Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено в 15:16
Происшествия

Автомобиль сбил нацгвардейцев в Одессе

В Одессе машина не справилась с управлением и сбила на тротуаре трех военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 15:26
Футбол

Сампдория — Милан 1:0

Гости пропустили самый быстрый гол в Серии А за последние 15 лет. ProstoProSport транслировал матч «Сампдория» - «Милан».
Обновлено в 17:19
Религия

Папа Римский Франциск продолжит в Марокко межрелигиозный диалог

Обновлено вчера в 17:05
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна нового Ту-204

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на украинском языке пользователю соцсети, который раскритиковал дизайн нового самолета Ту-204–300 для космонавтов.
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Шоу-бизнес

Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
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Происшествия

Вертолёт Ми-2 вынужденно сел в Татарстане

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС, вертолёт Ми-2, следовавший из села Студенцы в посёлок Песчаные Ковали, который облетал нефтепровод Холмогоры — Клин, совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта Старое Шигалеево Пестречинского района.
Обновлено в 14:41
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