Политика

Зузана Чапутова избрана новым президентом СловакииRT на русском 01:55

Президентом Словакии по результатам выборов стала 45-летняя Зузана Чапутова. К своим новым обязанностям общественная активистка и юрист приступит 15 июня, сменив своего предшественника Андрея Киску.
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Президентом Словакии впервые станет женщина

Life.ruвчера в 20:00

Эксперт оценил итоги президентских выборов в Словакии

RT на русском03:54

На выборах президента Словакии впервые победила женщина

Говорит Москва00:56

Адвокат Чапутова победила на выборах президента Словакии

Известиявчера в 21:22

Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 марта

Интерфакс01:30

Земан поздравил Чапутову с избранием президентом Словакии

ТАСС04:02

Женщина впервые одержала победу на выборах президента Словакии

РИА Новостивчера в 20:27
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Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:49
Политика

Первые нарушения зафиксировали на украинских выборах

Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Бывший муж Началовой объяснил решение дочери жить с родителями певицы

Полузащитник ФК «Волга» Евгений Алдонин рассказал, что дочь Юлии Началовой Вера не согласилась жить с его семьей.
Обновлено в 03:31
Технологии

На рынке компьютерных мониторов наблюдается спад

В последней четверти 2018 года по всему миру было реализовано 31,4 млн компьютерных мониторов.
Обновлено в 03:39
Здоровье

В Волгоградской области пациенты боятся лечиться в разваливающейся больнице (ФОТОШОК)

Жители Камышина Волгоградской области только в крайнем случае соглашаются на госпитализацию в отделение хирургии и травматологии центральной городской больницы.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие

Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья

Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Единоборства

Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC, победив Нгумбу

Обновлено в 00:37
Политика

Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины

Обновлено в 04:29
Авто

Названо 5 основных причин, почему автомобиль не заводится

Эксперты составили список самых частых проблем с запуском автомобильного двигателя и назвали 5 основных причин, не позволяющих завести машину.
Обновлено в 00:51
Космос

На «Байконуре» проведут новые проверки «Союза» перед стартом к МКС

Перед запуском грузового космического корабля «Прогресс МС-11» к Международной космической станции потребуется дополнительный день для проверок ракеты-носителя «Союз-2.1а».
Обновлено вчера в 22:49
Игры

Sony закрывает значимый сервер

Представители Sony официально объявили, что ровно через год, 31 марта, будут полностью отключены сервера Driveclub, Driveclub Bikes и Driveclub VR.
Обновлено в 03:02
Политика

Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

ВСУ атаковали Горловку спустя 20 минут после начала выборов

Обновлено в 02:53
Культура

Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ

Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.
Обновлено в 03:50
Хоккей

Малкин – о травме после удара Бортуццо: «Это был грязный прием. Надеюсь увидеть его в финале»

Напомним, спортсмен получил травму во время матча с «Сент-Луис Блюз» в результате атаки защитника «Блюз» Роберта Бортуццо.
Обновлено в 02:00
Политика

Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву

В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено вчера в 10:45
Политика

В МВД Украины рассказали о числе нарушений в день выборов президента

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что зафиксировали 25 нарушений на выборах президента страны.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Финансы

Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте

Действующие ставки валютных вкладов в крупных банках приведены в таблицах ниже.
Обновлено вчера в 09:09
Культура

СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом

Обновлено в 03:09
Музыка

Rolling Stones отложили тур из-за болезни Мика Джаггера

Обновлено вчера в 11:16
Футбол

Юрий Газинский: «Хочется как можно скорее одержать победу»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против «Анжи» рассказал, что команда желает одержать победу на глазах у собственных болельщиков.
Обновлено в 04:16
Политика

Яценюк встретился с вдовой Маккейна

Обновлено вчера в 15:42
Общество

China Business News (Китай): китайцы покупают треть предметов роскоши по всему миру, а миллениалы становятся основной потребительской силой (China Business News)

Современный Китай стал международным центром индустрии роскоши По данным "маркетингового исследования рынка роскоши в Китае", составленным консультативной компанией по управлению "Бэйн-энд-Компани" (Bain & Company), за 2018 год объемы продаж в данной сфере выросли на 20%, превысив показатели за 2017 год.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Женатый Максим Дунаевский появился на публике с новой пассией

Женатый Максим Дунаевский появился на премии «Ника» с новой пассией.
Обновлено в 01:55
Наука

Йогурты с пробиотиками могут навредить желудку

В США ученые установили, что пробиотики в йогуртах видоизменяются в кишечнике.
Обновлено вчера в 01:51
Политика

В МИД России оценили угрозы США ввести новые санкции из-за Венесуэлы

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала угрозы США ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес

Тарасов подарил Костенко 25 букетов и закатил шумную вечеринку на Арбате

Звездная пара отметила сразу два события: день рождения Анастасии и победу команды Тарасова в московском дерби над «Динамо».
Обновлено в 03:30
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