Политика
Зузана Чапутова избрана новым президентом СловакииRT на русском 01:55
Президентом Словакии по результатам выборов стала 45-летняя Зузана Чапутова. К своим новым обязанностям общественная активистка и юрист приступит 15 июня, сменив своего предшественника Андрея Киску.
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В Волгоградской области пациенты боятся лечиться в разваливающейся больнице (ФОТОШОК)
Жители Камышина Волгоградской области только в крайнем случае соглашаются на госпитализацию в отделение хирургии и травматологии центральной городской больницы.
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Армия и оружие
Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья
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Названо 5 основных причин, почему автомобиль не заводится
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Перед запуском грузового космического корабля «Прогресс МС-11» к Международной космической станции потребуется дополнительный день для проверок ракеты-носителя «Союз-2.1а».
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Представители Sony официально объявили, что ровно через год, 31 марта, будут полностью отключены сервера Driveclub, Driveclub Bikes и Driveclub VR.
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Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ
Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.
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Малкин – о травме после удара Бортуццо: «Это был грязный прием. Надеюсь увидеть его в финале»
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Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
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В МВД Украины рассказали о числе нарушений в день выборов президента
В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что зафиксировали 25 нарушений на выборах президента страны.
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Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
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Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте
Действующие ставки валютных вкладов в крупных банках приведены в таблицах ниже.
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Юрий Газинский: «Хочется как можно скорее одержать победу»
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против «Анжи» рассказал, что команда желает одержать победу на глазах у собственных болельщиков.
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Современный Китай стал международным центром индустрии роскоши По данным "маркетингового исследования рынка роскоши в Китае", составленным консультативной компанией по управлению "Бэйн-энд-Компани" (Bain & Company), за 2018 год объемы продаж в данной сфере выросли на 20%, превысив показатели за 2017 год.
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Наука
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала угрозы США ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Венесуэле.
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