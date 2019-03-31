Политика
Зузана Чапутова избрана новым президентом СловакииRT на русском 01:55
Президентом Словакии по результатам выборов стала 45-летняя Зузана Чапутова. К своим новым обязанностям общественная активистка и юрист приступит 15 июня, сменив своего предшественника Андрея Киску.
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Футбол
Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Сампдорией»
Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма принес извинения за ошибку, которая привела к единственному голу в матче 29-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (0:1). Единственный мяч забил Грегуар Дефрель.
Обновлено в 01:35
Культура
NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ
В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Политика
Путин отметил роль Лиги арабских государств на Ближнем Востоке
Путин отметил, что сейчас некоторые страны Ближнего Востока и Северной Африки переживают нелегкие испытания, связанные с вооруженными конфликтами, эскалацией террористической угрозы, обострением социальных и экономических проблем.
Обновлено в 06:23
Политика
Лавров еще раз разъяснил род занятий российских военных в Венесуэле
Российская сторона объяснила США, что военнослужащие РФ в Венесуэле занимаются обслуживанием поставленной ранее в эту страну военной техники, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
В параде Победы в Петербурге задействуют сотню единиц военной техники
В воскресенье, 31 марта, стало известно, что в этом году в параде Победы в Петербурге примут участие около ста единиц военной техники.
Обновлено в 06:40
Политика
На Украине начались выборы президента страны
Примерно 30 тысяч избирательных участков в 8.00 открылись по всей Украине.
Обновлено в 04:03
Политика
Повалий устроила переполох на выборах президента Украины
Таисия Повалий голосовала на выборах президента Украины в привычном месте – в здании средней школы, недалеко от своего дома.
Обновлено в 05:26
Происшествия
«Победа» закрыла международные рейсы из Петербурга
Лоукостер "Победа" прекратила выполнять международные рейсы из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург).
Обновлено в 07:12
Авто
Опубликованы фото обновленного Renault Duster с вариатором
Моторная гамма «посвежевшего» Renault Duster лишится 1,5-литрового 85-сильного дизеля dCi, ограничившись более мощными агрегатами в лице 110-сильного дизеля и 1,5-литрового бензинового «атмосферника» с отдачей 106 л. с. В паре с первым будут доступны «робот» и шестиступенчатая «механика», а со вторым – пятиступенчатая «механика» и вариатор.
Обновлено вчера в 23:13
Здоровье
Медики назвали пять кожных признаков опасных заболеваний
Специалисты назвали признаки опасных кожных заболеваний, при возникновении которых необходимо немедленно обратиться к врачу.
Обновлено в 07:27
Политика
Зеленский назвал «идиотами» Охлобыстина и Пореченкова
Кандидат в украинские президенты и шоумен Владимир Зеленский назвал "идиотами" российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, пишет "Украинская правда".
Обновлено в 07:22
Политика
Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина
Обновлено в 06:03
Политика
Олег Ляшко проголосовал на выборах президента Украины
Обновлено в 03:15
Происшествия
Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Экономика
Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей
Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:09
Общество
Солнечная погода ожидается в Москве всю неделю
Смена атмосферной циркуляции приведет к тому, что до конца недели в Москве будет солнечно, осадков не прогнозируют.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Охранник сгорел заживо в будке в аэропорту Пулково
Обновлено в 03:58
Футбол
Валерий Рейнгольд: Селихов проявил безответственность
В следующем туре красно-белые 6 апреля на своем поле сыграют с ЦСКА.
Обновлено вчера в 12:29
Общество
Воскресенье в Москве стало самым теплым днем в году
Воскресенье, 31 марта стало самым теплым днём в Москве с начала 2019 года, температура на главной метеостанции столицы на ВДНХ превысила 12 градусов тепла, сообщается на портале "Метеоновости".
Обновлено в 06:56
Гаджеты
Xiaomi выпустила обновление прошивки MIUI 10 с темной темой
Компания Xiaomi начала распространять бета-версию прошивки MIUI 10 9.3.28 для 28 своих смартфонов.
Обновлено в 04:12
Политика
На Украине опубликовали список «неприкасаемых» от посла США
В Сети появился список "неприкасаемых" депутатов Верховной Рады Украины, который передала посол США Мари Йованович и о котором недавно упоминал генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 00:29
Политика
Анатолий Гриценко проголосовал, а его жена не смогла
Обновлено в 05:34
Политика
Зеленский в случае победы пересядет на велосипед
Справка: в популярном украинском телесериале «Слуга народа» Зеленский исполняет главную роль, «перевоплотившись» в президента Украины Василия Голобородько, который на работу приезжает иногда на велосипеде, а иногда на общественном транспорте.
Обновлено в 06:13
Общество
В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Политика
Зеленский рассказал о пользе Саакашвили
Обновлено в 06:37
Происшествия
Российский самолет с третьей попытки приземлился в Будапеште
Самолет Airbus российской авиакомпании при посадке в Будапеште 30 марта вечером дважды не смог выпустить шасси.
Обновлено в 04:48
Наука
Уже завтра ученые возобновят охоту на гравитационные волны
Обновлено вчера в 23:37
Футбол
«Тоттенхэм» запрашивает за Эриксена 150 миллионов евро
По информации Daily Mirror, в случае, если другой клуб захочет заполучить датчанина, ему придётся заплатить 150 миллионов евро.
Обновлено в 06:13