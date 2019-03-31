Политика

Зузана Чапутова избрана новым президентом СловакииRT на русском 01:55

Президентом Словакии по результатам выборов стала 45-летняя Зузана Чапутова. К своим новым обязанностям общественная активистка и юрист приступит 15 июня, сменив своего предшественника Андрея Киску.
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Впервые президентом Словакии избрали женщину

News.ru06:35

На президентских выборах в Словакии победила Зузана Чапутова

Коммерсантъ05:07

Президентом Словакии впервые станет женщина

Газета.Ru05:02

Президентом Словакии впервые стала женщина

Эхо Москвы07:31

Чапутова выиграла президентские выборы в Словакии

РИА Новости06:21

Зузана Чапутова избрана новым президентом Словакии

RT на русском01:55

Первая женщина-президент в истории Словакии. Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах

ТАССвчера в 21:54
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Футбол

Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Сампдорией»

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма принес извинения за ошибку, которая привела к единственному голу в матче 29-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (0:1). Единственный мяч забил Грегуар Дефрель.
Обновлено в 01:35
Культура

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Политика

Путин отметил роль Лиги арабских государств на Ближнем Востоке

Путин отметил, что сейчас некоторые страны Ближнего Востока и Северной Африки переживают нелегкие испытания, связанные с вооруженными конфликтами, эскалацией террористической угрозы, обострением социальных и экономических проблем.
Обновлено в 06:23
Политика

Лавров еще раз разъяснил род занятий российских военных в Венесуэле

Российская сторона объяснила США, что военнослужащие РФ в Венесуэле занимаются обслуживанием поставленной ранее в эту страну военной техники, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

В параде Победы в Петербурге задействуют сотню единиц военной техники

В воскресенье, 31 марта, стало известно, что в этом году в параде Победы в Петербурге примут участие около ста единиц военной техники.
Обновлено в 06:40
Политика

На Украине начались выборы президента страны

Примерно 30 тысяч избирательных участков в 8.00 открылись по всей Украине.
Обновлено в 04:03
Политика

Повалий устроила переполох на выборах президента Украины

Таисия Повалий голосовала на выборах президента Украины в привычном месте – в здании средней школы, недалеко от своего дома.
Обновлено в 05:26
Происшествия

«Победа» закрыла международные рейсы из Петербурга

Лоукостер "Победа" прекратила выполнять международные рейсы из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург).
Обновлено в 07:12
Авто

Опубликованы фото обновленного Renault Duster с вариатором

Моторная гамма «посвежевшего» Renault Duster лишится 1,5-литрового 85-сильного дизеля dCi, ограничившись более мощными агрегатами в лице 110-сильного дизеля и 1,5-литрового бензинового «атмосферника» с отдачей 106 л. с. В паре с первым будут доступны «робот» и шестиступенчатая «механика», а со вторым – пятиступенчатая «механика» и вариатор.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

В Донецкой области на участке избили члена украинского избиркома

Обновлено в 05:36
Здоровье

Медики назвали пять кожных признаков опасных заболеваний

Специалисты назвали признаки опасных кожных заболеваний, при возникновении которых необходимо немедленно обратиться к врачу.
Обновлено в 07:27
Политика

Зеленский назвал «идиотами» Охлобыстина и Пореченкова

Кандидат в украинские президенты и шоумен Владимир Зеленский назвал "идиотами" российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, пишет "Украинская правда".
Обновлено в 07:22
Политика

Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина

Обновлено в 06:03
Политика

Олег Ляшко проголосовал на выборах президента Украины

Обновлено в 03:15
Происшествия

Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Экономика

Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей

Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:09
Общество

Солнечная погода ожидается в Москве всю неделю

Смена атмосферной циркуляции приведет к тому, что до конца недели в Москве будет солнечно, осадков не прогнозируют.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Охранник сгорел заживо в будке в аэропорту Пулково

Обновлено в 03:58
Футбол

Валерий Рейнгольд: Селихов проявил безответственность

В следующем туре красно-белые 6 апреля на своем поле сыграют с ЦСКА.
Обновлено вчера в 12:29
Общество

Воскресенье в Москве стало самым теплым днем в году

Воскресенье, 31 марта стало самым теплым днём в Москве с начала 2019 года, температура на главной метеостанции столицы на ВДНХ превысила 12 градусов тепла, сообщается на портале "Метеоновости".
Обновлено в 06:56
Гаджеты

Xiaomi выпустила обновление прошивки MIUI 10 с темной темой

Компания Xiaomi начала распространять бета-версию прошивки MIUI 10 9.3.28 для 28 своих смартфонов.
Обновлено в 04:12
Политика

На Украине опубликовали список «неприкасаемых» от посла США

В Сети появился список "неприкасаемых" депутатов Верховной Рады Украины, который передала посол США Мари Йованович и о котором недавно упоминал генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 00:29
Политика

Анатолий Гриценко проголосовал, а его жена не смогла

Обновлено в 05:34
Политика

Зеленский в случае победы пересядет на велосипед

Справка: в популярном украинском телесериале «Слуга народа» Зеленский исполняет главную роль, «перевоплотившись» в президента Украины Василия Голобородько, который на работу приезжает иногда на велосипеде, а иногда на общественном транспорте.
Обновлено в 06:13
Общество

В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Политика

Зеленский рассказал о пользе Саакашвили

Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Израильские танки обстреляли посты ХАМАС в секторе Газа

Обновлено в 00:36
Происшествия

Российский самолет с третьей попытки приземлился в Будапеште

Самолет Airbus российской авиакомпании при посадке в Будапеште 30 марта вечером дважды не смог выпустить шасси.
Обновлено в 04:48
Наука

Уже завтра ученые возобновят охоту на гравитационные волны

Обновлено вчера в 23:37
Футбол

«Тоттенхэм» запрашивает за Эриксена 150 миллионов евро

По информации Daily Mirror, в случае, если другой клуб захочет заполучить датчанина, ему придётся заплатить 150 миллионов евро.
Обновлено в 06:13
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