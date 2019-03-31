Политика
Зузана Чапутова избрана новым президентом СловакииRT на русском 01:55
Президентом Словакии по результатам выборов стала 45-летняя Зузана Чапутова. К своим новым обязанностям общественная активистка и юрист приступит 15 июня, сменив своего предшественника Андрея Киску.
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Адвокат, блондинка и просто красавица: президентом Словакии стала Зузана Чапутова
Комсомольская правда08:45
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