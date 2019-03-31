Политика

Зузана Чапутова избрана новым президентом СловакииRT на русском 01:55

Президентом Словакии по результатам выборов стала 45-летняя Зузана Чапутова. К своим новым обязанностям общественная активистка и юрист приступит 15 июня, сменив своего предшественника Андрея Киску.
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Адвокат, блондинка и просто красавица: президентом Словакии стала Зузана Чапутова

Комсомольская правда08:45

Впервые президентом Словакии избрали женщину

News.ru06:35

Первая женщина-президент в истории Словакии. Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах

ТАССвчера в 21:54

Чапутова выиграла президентские выборы в Словакии

РИА Новости07:37

Президентом Словакии впервые стала женщина

Эхо Москвы07:31

Зузана Чапутова избрана новым президентом Словакии

RT на русском01:55

На президентских выборах в Словакии победила Зузана Чапутова

Коммерсантъ05:07
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Космос

Зонд «Паркер» пошел на второе тесное сближение с Солнцем

Обновлено в 04:49
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:49
Политика

В ЦИК Украины огласили первые данные по явке на выборах президента

Явка на выборах президента на 11.00 (совпадает с мск) составляет 16,08%, сообщает сайт Центральной избирательной комиссии Украины.
Обновлено в 05:08
Кино

Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».
Обновлено вчера в 15:59
Политика

«Открытая Россия» решила самоликвидироваться

В 2017 году в России была признана нежелательной работа трех НКО, связанных с "Открытой Россией".
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Приморье нашли мертвым солдата-срочника

Обновлено в 03:12
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление в свой адрес, которое позволил себе боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор.
Обновлено в 08:13
Общество

В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Футбол

Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»

Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих

Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон.
Обновлено в 08:20
Здоровье

Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеваний

Например, если на коже появляются мелкие прыщи, которые так часто людьми принимаются за угри, лучше не заниматься самолечением, а поспешить к дерматологу.
Обновлено в 06:50
Наука

Назвали две причины появления рака у женщин

Австралийские ученые назвали две основные причины появления рака у женщин. Какие, читайте в нашем материале.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Одессе глава избирательной комиссии избил избирателя

В Одессе на избирательном участке в Киевском районе избили пришедшего проголосовать избирателя.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Названа причина пожара в столичном СК «Олимпийский»

Задымление в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве 30 марта произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Новой Москве

Обновлено в 05:44
Политика

Бюллетень Порошенко затоптал его внук

Обновлено в 06:27
Происшествия

На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова

Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Политика

Зеленский рассказал о пользе Саакашвили

Обновлено в 06:37
Политика

Лавров ответил на слова Помпео о совместных с НАТО мерах против России

Ранее Помпео заявил, что в ближайшем будущем планирует объявить о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против Москвы из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 08:16
Происшествия

СК возбудил дело против отрезавшей своему сыну часть уха женщины

В Зеленограде женщина избила своего сына скакалкой, после чего строительным ножом отрезала ему часть правого уха.
Обновлено вчера в 15:24
Политика

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова «идиотами»

Обновлено в 08:42
Общество

В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В Самаре иномарка упала с четвертого этажа торгового центра

В Самаре произошло нестандартное ДТП: иномарка вылетела с четвертого этажа торгового центра "Гудок".
Обновлено в 08:08
Культура

Наташа Королева: В СБУ сочли песню «Маленькая страна» экстремистской

Известная певица Наталия Порывай, широко известная как Наташа Королёва рассказала о том, почему её не пускают на Украину, откуда артистка родом.
Обновлено в 06:16
Происшествия

В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»

Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.
Обновлено в 08:34
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзит-полов на Украине

Обновлено в 08:40
Футбол

Дубль Сапаты помог «Аталанте» обыграть «Парму» в матче Серии А

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Парма» принимала «Аталанту».
Обновлено в 08:26
Транспорт

Движение электричек приостановлено на участке Дмитров – Вербилки МЖД

На перегоне Вербилки – Каналстрой Савеловского направления Московской железной дороги в воскресенье, 31 марта, был поврежден контактный провод.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Максим Матвеев поделился снимком с прогулки с 7-летним сыном

Заслуженный артист Российской Федерации Максим Матвеев на своей странице в Instagram опубликовал снимок со своим 7-летним сыном.
Обновлено вчера в 17:11
Политика

Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина

Обновлено в 03:41
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