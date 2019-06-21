Политика

Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в ГрузиюТАСС 18:33

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
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Президент Грузии призвала российских туристов приезжать в страну из-за любви

Вести.Ru20:03

Президент Грузии выступила за дальнейший приезд российских туристов

РБК20:02

Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию

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Зурабишвили считает, что российские туристы должны продолжать ездить в Грузию

Life.ru19:57

Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в Грузию

Политика Сегодня19:21

Президент Грузии захотела вернуть российских туристов

РЕН ТВ18:34

Зурабишвили заявила, что россияне «должны приезжать» в Грузию

ТК Звезда20:02
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Акула-убийца из «Челюстей» ожила

Обновлено в 19:41
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Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 17:42
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Политика

Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России

Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 00:53
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено в 17:41
Космос

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения

18 июня весь день Максим Галкин принимал поздравления.
Обновлено в 13:06
Авто

Компания GMC задумала возродить внедорожник Jimmy

Речь идет о внедорожнике GMC Jimmy, последний экземпляр которого сошёл с конвейера более десяти лет назад.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

«Болезненно худая» Ходченкова заставила поклонников волноваться

Актриса Светлана Ходченкова, опубликовав в Instagram новый фотосет, вызвала не только одобрительные, но и обеспокоенные комментарии.
Обновлено в 14:00
Политика

AP: Иран усилил кибератаки против США

Иран усилил кибератаки против правительства и инфраструктуры США. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 17:13
Политика

Путин не планирует отдавать Курилы

Власти России планируют заняться развитием Дальнего Востока и, в частности, Южных Курил, заявил президент Владимир Путин в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на канале «Россия-1».
Обновлено в 05:09
Политика

Акция протеста в Тбилиси завершилась

Обновлено в 20:26
Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 18:03
Авто

Nissan создал электрический фургон для мороженого

Концептуальный фургон для мороженого создан и выпущен в честь «Дня чистого воздуха» в Великобритании Японская компания Nissan вместе с шотландским производителем мороженого Mackie’s of Scotland разработала и выпустила электрический фургон, чтобы наглядно показать, как можно избавиться от необходимости использования нефтепродуктов на всех этапах производства и доставки мороженого.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Трое человек погибли в ДТП на Яблоновом хребте

В районе Яблонова хребта произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли не менее трех человек.
Обновлено в 10:32
Политика

Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков

Президент отметил, что говорит на эту тему «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено в 16:30
Авто

На АвтоВАЗе ликвидировали производство шильдиков для Mercedes-Benz

Обновлено в 00:40
Футбол

Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки

Обновлено в 16:55
Армия и оружие

Российский вертолёт Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором вертолёт Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 17:26
Армия и оружие

У побережья Туапсе заметили американский RQ-4B Global Hawk

Обновлено вчера в 12:23
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
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Обновлено вчера в 22:22
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Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
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Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
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В Тверской области катер врезался в берег

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В СССР путёвку в санаторий можно было получить относительно просто. Их посещали ежегодно 60 млн человек, сегодня – 6 млн.
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Саломе Левановна Зурабишвили
Грузинский политик
Грузинский и французский государственный и политический деятель, действующий президент Грузии с 16 декабря 2018 года. Первая в истории страны женщина-президент и последний президент, избранный всенародным голосованием.
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