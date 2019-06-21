Политика
Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в ГрузиюТАСС 18:33
Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
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Кино
Акула-убийца из «Челюстей» ожила
Обновлено в 19:41
Политика
Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 17:42
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Политика
Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России
Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 00:53
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено в 17:41
Космос
NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения
18 июня весь день Максим Галкин принимал поздравления.
Обновлено в 13:06
Авто
Компания GMC задумала возродить внедорожник Jimmy
Речь идет о внедорожнике GMC Jimmy, последний экземпляр которого сошёл с конвейера более десяти лет назад.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
«Болезненно худая» Ходченкова заставила поклонников волноваться
Актриса Светлана Ходченкова, опубликовав в Instagram новый фотосет, вызвала не только одобрительные, но и обеспокоенные комментарии.
Обновлено в 14:00
Политика
AP: Иран усилил кибератаки против США
Иран усилил кибератаки против правительства и инфраструктуры США. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 17:13
Политика
Путин не планирует отдавать Курилы
Власти России планируют заняться развитием Дальнего Востока и, в частности, Южных Курил, заявил президент Владимир Путин в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на канале «Россия-1».
Обновлено в 05:09
Политика
Акция протеста в Тбилиси завершилась
Обновлено в 20:26
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 18:03
Авто
Nissan создал электрический фургон для мороженого
Концептуальный фургон для мороженого создан и выпущен в честь «Дня чистого воздуха» в Великобритании Японская компания Nissan вместе с шотландским производителем мороженого Mackie’s of Scotland разработала и выпустила электрический фургон, чтобы наглядно показать, как можно избавиться от необходимости использования нефтепродуктов на всех этапах производства и доставки мороженого.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Трое человек погибли в ДТП на Яблоновом хребте
В районе Яблонова хребта произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли не менее трех человек.
Обновлено в 10:32
Политика
Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков
Президент отметил, что говорит на эту тему «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено в 16:30
Футбол
Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
Российский вертолёт Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором вертолёт Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 17:26
Армия и оружие
У побережья Туапсе заметили американский RQ-4B Global Hawk
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Авто
В Казахстане выставили на продажу ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о критическом дефиците газа
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено в 18:21
Происшествия
В Тверской области катер врезался в берег
Обновлено в 17:08
Здоровье
Путёвка на воды. Почему число пациентов санаториев уменьшилось в 10 раз?
В СССР путёвку в санаторий можно было получить относительно просто. Их посещали ежегодно 60 млн человек, сегодня – 6 млн.
Обновлено в 17:05
Авто
УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»
Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено в 14:38