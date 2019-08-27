Политика

RT на русскомRT на русскомЗурабишвили призвала уменьшить экономическую зависимость от России

Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили в ходе выступления на международном форуме MEDEF во Франции. По её словам, Тбилиси движется в западном направлении и влияние Москвы стоит минимизировать.
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