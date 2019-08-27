Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили в ходе выступления на международном форуме MEDEF во Франции. По её словам, Тбилиси движется в западном направлении и влияние Москвы стоит минимизировать.

Общество В Екатеринбурге массово уволились педагоги Увольнения произошли в течение лета. Ушли пятеро педагогов младшего звена и ещё пятеро среднего и старшего.

Политика Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.

Автоспорт Боттас останется в «Мерседесе» на следующий сезон Соглашение рассчитано на следующий сезон. Ранее сообщалось, что напарником Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» может быть Эстебан Окон.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Футбол Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов Еврокубковый сезон уже в разгаре, до группового этапа Лиги чемпионов осталось всего ничего, и 29 августа в Монако состоялась жеребьевка, в рамках которой были разбиты по квартетам 32 лучшие команды Старого Света.

Экономика Рекламная выручка «Газпром-Медиа» во втором квартале упала на 7% По итогам первого квартала рекламные доходы уменьшились на 4%, до 16,4 млрд руб. По итогам полугодия поступления от рекламы уменьшились почти на 6%, до 33,2 млрд руб. "Газпром-Медиа" управляет, в частности, телеканалами НТВ, ТНТ, "Матч ТВ", ТВ3, "Пятница", радиостанциями "Авторадио", "Юмор FM", "Эхо Москвы", ИД "7 дней".

Происшествия Жители дома на юге Москвы сообщили об эвакуации из-за гранаты В Северном Чертаново на юге Москвы частично эвакуируют жилой дом из-за обнаруженного в водосточной трубе предмета, похожего на гранату.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Политика Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.

Футбол Спартак — Брага 0:2 (2-й тайм) Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.

Общество Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма считает, что технологический прогресс позволит людям перейти на 12-часовую рабочую неделю в недалеком будущем.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Политика Глава МИД Белоруссии раскрыл детали переговоров Лукашенко и Болтона Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей прокомментировал встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко и советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона по нацбезопасности, сообщает РИА Новости.

Здоровье ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости корью в европейских странах Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали резкий рост заболеваемости корью в странах Европы.