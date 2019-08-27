Политика
RT на русскомЗурабишвили призвала уменьшить экономическую зависимость от России
Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили в ходе выступления на международном форуме MEDEF во Франции. По её словам, Тбилиси движется в западном направлении и влияние Москвы стоит минимизировать.
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Общество
В Екатеринбурге массово уволились педагоги
Увольнения произошли в течение лета. Ушли пятеро педагогов младшего звена и ещё пятеро среднего и старшего.
REGNUM 06:47
Политика
Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
Коммерсантъ 14:16
Автоспорт
Боттас останется в «Мерседесе» на следующий сезон
Соглашение рассчитано на следующий сезон. Ранее сообщалось, что напарником Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» может быть Эстебан Окон.
Спорт-Экспресс 06:15
Политика
Путин и Эрдоган оценили новый российский истребитель Су-57
Путин ответил утвердительно, после чего Эрдоган поинтересовался, можно ли купить истребитель.
Государственные Вести вчера в 01:13
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Политика
Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе
Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25
Футбол
Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
Еврокубковый сезон уже в разгаре, до группового этапа Лиги чемпионов осталось всего ничего, и 29 августа в Монако состоялась жеребьевка, в рамках которой были разбиты по квартетам 32 лучшие команды Старого Света.
Газета.Ru 14:28
Экономика
Аналитик: Почти полсотни российских банков ждет дефолт до конца года
В ближайший год 45 российских банков ждет дефолт.
VIPerson.ru 06:33
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Наука
Ученые МГУ создали базу данных наводнений в Европе
Известия 09:09
Экономика
Рекламная выручка «Газпром-Медиа» во втором квартале упала на 7%
По итогам первого квартала рекламные доходы уменьшились на 4%, до 16,4 млрд руб. По итогам полугодия поступления от рекламы уменьшились почти на 6%, до 33,2 млрд руб. "Газпром-Медиа" управляет, в частности, телеканалами НТВ, ТНТ, "Матч ТВ", ТВ3, "Пятница", радиостанциями "Авторадио", "Юмор FM", "Эхо Москвы", ИД "7 дней".
РБК 14:18
Политика
Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Алексей Гончарук утвержден на пост премьер-министра Украины, сообщает ФАН.
Газета.Ru 11:37
Гаджеты
Huawei Mate 30 лишится сервисов Google из-за санкций США
Представитель Google подтвердил отсутствие сервисов компании в новых смартфонах Huawei.
Ридус 05:25
Происшествия
Жители дома на юге Москвы сообщили об эвакуации из-за гранаты
В Северном Чертаново на юге Москвы частично эвакуируют жилой дом из-за обнаруженного в водосточной трубе предмета, похожего на гранату.
РБК 14:32
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Общество
В Приморском крае ввели режим ЧС из-за сильных дождей
В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей.
РБК вчера в 22:47
Футбол
Спартак — Брага 0:2 (2-й тайм)
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Общество
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма считает, что технологический прогресс позволит людям перейти на 12-часовую рабочую неделю в недалеком будущем.
ТАСС 07:18
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Футбол
Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Вести.Ru 12:23
Политика
Глава МИД Белоруссии раскрыл детали переговоров Лукашенко и Болтона
Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей прокомментировал встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко и советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона по нацбезопасности, сообщает РИА Новости.
Народные новости 13:58
Футбол
ЦСКА объявил о подписании Гогуа
Чемпионат 10:58
Футбол
Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Sportbox.RU 13:23
Здоровье
ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости корью в европейских странах
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали резкий рост заболеваемости корью в странах Европы.
Телеканал 360° 12:18
Шоу-бизнес
Яна Рудковская признала, что у нее появилась конкурентка
Жена Евгения Плющенко назвала ее имя. Яна Рудковская невероятно гордится своими ногами.
7Дней.ру 14:00
Происшествия
В Кузбассе маршрутка загорелась во время движения
Российская газета 08:31
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
ТАСС вчера в 04:30
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия 08:22