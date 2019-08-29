Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции. По ее словам, Тбилиси движется в западном направлении, поэтому республике необходимо минимизировать влияние Москвы.

с чего всё началось

На фоне беспорядков Зурабишвили назвала Москву "врагом" и заявила, что Кремлю выгоден общественный раскол в Грузии. После этого президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля.

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