Политика
РИА НовостиЗурабишвили призвала уменьшить экономическую зависимость от России
На фоне беспорядков Зурабишвили назвала Москву "врагом" и заявила, что Кремлю выгоден общественный раскол в Грузии. После этого президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля.
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с чего всё началось
Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции. По ее словам, Тбилиси движется в западном направлении, поэтому республике необходимо минимизировать влияние Москвы.РИА Новости11:33
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Футбол
Олег Кононов — о поражении от «Браги»: «Это удар, мы все переживаем»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итог поражения от «Браги» (1:2) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы.
Матч ТВ 15:29
Футбол
Стали известны соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
Стали известны соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов. Об этом 29 августа сообщает РБК.
Известия 14:46
Политика
Аваков останется на посту главы МВД Украины
Верховная рада Украины вновь назначила Арсена Авакова главой министерства внутренних дел (МВД) страны.
Экономика сегодня 14:22
Армия и оружие
Постпред России при ООН обвинил террористов в срыве перемирия в Идлибе
Вина за срыв перемирия в сирийском Идлибе лежит на террористах, заявил на заседании СБ ООН и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
РИА Новости 15:37
Армия и оружие
Герасимов оценил работу специалистов военно-политических органов ВС РФ
Специальные учения с военно-политическими органами пройдут в российской армии в 2020 году.
ТК Звезда 13:01
Футбол
Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
RT на русском 05:10
Музыка
София Ротару выступила на «Новой Волне» в Сочи
Отмечается, что Ротару приехала на «Новую Волну» после долгих уговоров композитора Игоря Крутого.
iReactor вчера в 19:20
Гаджеты
Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену
Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10
Происшествия
В Судаке легковушка рухнула с обрыва на пляжную палатку
Машина скатилась по склону, сорвалась с 15-метрового обрыва и рухнула на палатку массажиста, чудом не задев никого из людей.
Вести.Ru 08:44
Происшествия
СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске
«Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — сказал источник телеканала, который знаком с оценкой американской разведки.
РБК 15:05
Технологии
МТС запустила пилотную зону 5G в Москве
Газета.Ru 14:24
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Гаджеты
Huawei Mate 30 лишится сервисов Google из-за санкций США
Представитель Google подтвердил отсутствие сервисов компании в новых смартфонах Huawei.
Ридус 05:25
Музыка
Беглов назвал многонациональность богатством Петербурга
Беглов отметил, что благодаря культурному обмену во многом происходит развитие Северной столицы, сообщает издание «Невские Новости».
Политическая Экспертиза 15:17
Здоровье
В Челябинской области хирурги единственной больницы решили уволиться
Опытный хирург местной больницы с 30-летним стажем, заведующий Станислав Редькин рассказал, что его оклад составляет 7 тысяч 800 рублей, а в Челябинской области врачи имеют оклад по 22 тысячи.
Время Пресс 08:16
Политика
Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
РБК 12:34
Общество
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах
Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.
Российская газета 14:37
Происшествия
В ДТП BMW и Lamborghini в центре Москвы пострадали два человека
Две легковые машины столкнулись в центре Москвы на улице Большая Грузинская напротив Московского зоопарка, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
РИА Новости 15:43
Футбол
Нападающий «Атлетико» Мората получил травму колена
Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората получил травму колена во время тренировки. Об этом сообщается на сайте клуба.
REGNUM 08:41
Общество
Москва вошла в топ-40 лучших городов мира по безопасности
РИА Новости 13:06
Гаджеты
Apple представит новый iPhone 10 сентября
Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.
Коммерсантъ 13:51
Происшествия
Яшин получил пятый административный арест подряд
Интерфакс 09:55
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Политика
Генпрокурор Луценко написал заявление об отставке
«Юрий Луценко подписал заявление на имя президента Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора», — сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.
Rusvesna.su 04:54
Футбол
«Заря» дома сыграла вничью с «Эспаньолом», но вылетела из ЛЕ
Футболисты украинской «Зари» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы дома сыграли вничью с «Эспаньолом».
ProstoProSport 14:57
Общество
Суд Екатеринбурга вернул дело православной активистки в полицию
В Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд не стал рассматривать дело православной активистки Оксаны Ивановой, которая была задержана днём 29 августа.
REGNUM 12:06
Политика
В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами
Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.
IslamNews 26 августа в 11:21
Экономика
ВЭБ выделит 111 млрд рублей на мегапроект «Газпрома» на Балтике
Проект большой, дорогой и требует внимательного отношения со стороны государства с учетом того, что без государственной поддержки он стартовать не может, передал Reuters слова Медведева, сказанные им на заседании наблюдательного совета ВЭБа.
Ведомости 12:22