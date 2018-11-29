Политика
Зурабишвили победила на выборах президента Грузии с 59,52% голосов
Зурабишвили победила на выборах президента Грузии с 59,52% голосовРоссийская газета02:59
В Грузии независимый кандидат Саломе Зурабишвили победила на выборах президента страны с результатом 59,52 процента после обработки 100 процентов бюллетеней. Данные приводятся на официальном сайте Центральной избирательной комиссии. Таким образом, Зурабишвили поддержали 1147627 человек.
Российская газета02:59
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Мы не признаем эти выборы, так как они проходили в условиях насилия. Я призываю всех граждан Грузии с завтрашнего дня перейти на положение массового неповиновения властям. Я призываю грузинскую полицию встать на сторону народа. Я призываю военных не выполнять незаконные приказы.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикИнтерфакс вчера в 11:45
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