Политика
После подсчета 100% бюллетеней на выборах президента Грузии победу одержала независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддержку которой высказывала правящая партия "Грузинская мечта". Ей отдали голоса почти 60% избирателей. Кандидат от оппозиции Григол Вашадзе набрал 40,48% голосов.
Газета.Ru03:58
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Мы не признаем эти выборы, так как они проходили в условиях насилия. Я призываю всех граждан Грузии с завтрашнего дня перейти на положение массового неповиновения властям. Я призываю грузинскую полицию встать на сторону народа. Я призываю военных не выполнять незаконные приказы.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикИнтерфакс вчера в 11:45
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