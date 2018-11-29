Политика

Зурабишвили победила на выборах президента Грузии
Газета.Ru
03:58

После подсчета 100% бюллетеней на выборах президента Грузии победу одержала независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддержку которой высказывала правящая партия "Грузинская мечта". Ей отдали голоса почти 60% избирателей. Кандидат от оппозиции Григол Вашадзе набрал 40,48% голосов.
Газета.Ru03:58
Михаил Саакашвили
Мы не признаем эти выборы, так как они проходили в условиях насилия. Я призываю всех граждан Грузии с завтрашнего дня перейти на положение массового неповиновения властям. Я призываю грузинскую полицию встать на сторону народа. Я призываю военных не выполнять незаконные приказы.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикИнтерфакс вчера в 11:45

Подробнее о событии

Саломе Зурабишвили победила на выборах президента Грузии с 59,52% голосов

Коммерсантъ03:34

В Грузии огласили результаты президентских выборов

РБК02:47

Зурабишвили победила на выборах президента Грузии

РИА Новости02:47

Зурабишвили победила на выборах президента Грузии

ТАСС02:52

Зурабишвили победила на выборах президента Грузии

Газета.Ru03:58

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили победила на выборах президента Грузии

Эхо Москвы03:01

Женщина у руля Грузии: что изменит президентство Зурабишвли

Sputnik Грузия04:06

Вашадзе выиграл выборы президента Грузии за рубежом

GEORGIAinform04:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Политика

Источник рассказал о деталях будущей встречи Путина и Трампа на G20

Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Россия, Турция и Иран осудили применение химоружия в Сирии

Россия, Турция и Иран осудили применение химоружия в Сирии и потребовали от Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводить профессиональное расследование, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам 11-й международной встречи по Сирии в Астане.
Обновлено в 04:10
Политика

Путин назвал вопрос о росте пенсий решенным

Президент России Владимир Путин назвал вопрос о росте пенсий решенным.
Обновлено в 04:12
Политика

Путин упростил получение льгот по оплате ЖКХ

Россиян освободили от обязанности доказывать отсутствие у них долгов по ЖКХ для получения субсидии на оплату коммуналки.
Обновлено в 04:26
Политика

Уволился гендиректор главного финансового института «Роскосмоса»

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал "Роскосмос" рекордсменом по финансовым нарушениям.
Обновлено в 04:23
Политика

Трамп заявил об отсутствии соперников для себя на выборах в 2020 году

Президент США Дональд Трамп на сегодняшний день считает, что на президентских выборах 2020 года у него не будет достойных соперников.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Саудиты согласовали с США условия покупки комплексов THAAD за $15 млрд

Обновлено в 04:16
Политика

В Крыму опровергли блокирование портов Украины на Азовском море

Исходящая от официальных должностных лиц Украины информация о якобы имеющем место блокировании судов, следующих через Керченский пролив в направлении украинских портов на Азовском море, не соответствует действительности.
Обновлено в 04:04
Политика

На Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры

Обновлено в 04:02
Политика

Порошенко обсудил с Лагард помощь от МВФ в условиях военного положения

Ранее Лагард заявила, что совет управляющих Международного валютного фонда готов после 10 декабря обсудить предоставление помощи Украине.
Обновлено в 04:12
Политика

В России может появиться мобильное приложение, удостоверяющее личность

Мобильное приложение для удостоверения личности гражданина может появиться в России, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.
Обновлено в 04:24
Политика

Узбекистан присоединился к Межпарламентской ассамблее СНГ

Узбекистан стал членом Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств - участников СНГ.
Обновлено в 04:04
Политика

Расчеты за поставку С-400 Турции проведут в рублях и лирах

Обновлено в 03:04
Политика

Путин выступит на съезде Общероссийского народного фронта

Обновлено в 04:24
Политика

Twitter заблокировал фейковый аккаунт Путина с миллионной аудиторией

Our impersonation policy can be found here: https: / / t.co / PIBC4nGI8H — Twitter Comms (@ TwitterComms) 29 ноября 2018 г. "Мы приостановили работу @ putinRF_eng на основании официального отчета, полученного от российских чиновников". (Перевод с английского) Пресс-секретарь Twitter Ян Планкетт подтвердил Reuters, что заблокированный аккаунт не связан с российским президентом.
Обновлено в 04:25
ещё по теме
Саломе Левановна Зурабишвили
Французский политик
Лидер партии «Путь Грузии». Ранее - глава «Общественного движения Саломе Зурабишвили», министр иностранных дел Грузии, чрезвычайный и полномочный посол Франции в Грузии, глава Генерального секретариата национальной обороны Франции по международным вопросам и стратегии. Длительное время работала в МИД Франции. Имеет грузинское гражданство.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Григол Вашадзе
Грузинский дипломат
Грузинский государственный деятель и дипломат. Кандидат на пост Президента Грузии на выборах 2018 года. Министр иностранных дел Грузии. Министр культуры и спорта Грузии, заместитель министра иностранных дел Грузии. Бизнесмен и импресарио своей супруги, балерины Нины Ананиашвили. В прошлом - кадровый дипломат, сотрудник МИД СССР. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного полномочного посланника.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное