Политика
Дума ТВЗурабишвили обвинила Россию в «ежедневных провокациях»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на международном форуме MEDEF во Франции, обвинила Россию в «игре на нервах Грузии и ежедневных провокациях». Об этом сообщает газета «Взгляд».
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Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия 08:22
Гаджеты
Apple назвала дату презентации новых продуктов
Apple 10 сентября представит новые продукты, говорится на сайте компании.
Ведомости 12:59
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Музыка
Певец Тима Белорусских передумал и выступит на фестивале на проспекте Сахарова
Ранее организатор концерта, Российский союз молодежи, называл Тиму Белорусских одним из его участников, однако представитель певца утверждала, что в это время у музыканта запланировано выступление в Оленегорске.
Эхо Москвы 13:01
Политика
МИД Белоруссии объяснил отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз отреагировал на сообщения в СМИ о причинах отказа главы республики Александра Лукашенко посетить в Варшаве памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Газета.Ru 08:47
Политика
ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом
Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Новая газета 11:26
Футбол
Бабаев рассказал, когда Дзагоев вернется в строй
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Алана Дзагоева.
Матч ТВ 12:11
Здоровье
В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.
Известия 10:00
Политика
Грузия захотела экономической свободы от России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что стране необходимо работать над тем, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России.
Известия 11:10
Политика
Рада избрала нового главу МИД Украины
Новым министром иностранных дел Украины избран Вадим Пристайко, ранее занимавший должность замглавы офиса президента по внешнеполитическим вопросам.
Rambler News Service 12:34
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Происшествия
Органы опеки заинтересовались издателем МК в Питере
Днем 29 августа 2019 года в квартиру кандидата в муниципальные депутаты МО Екатерингофский и издателя газеты МК в Питере Максима Кузахметова, пришли представители органов опеки, которые подчиняются главе МО Олегу Смакотину.
МР7.ру 08:47
Технологии
В Кронштадте запущена пилотная 5G-сеть
Сеть 5G в Кронштадте развернута на базе восьми базовых станций, пять из которых работают в диапазоне 4,9 ГГц, а еще три - в диапазоне 28 ГГц, до конца сентября будут запущены еще четыре базовых станции в диапазоне 4,9 ГГц, говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 11:49
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Политика
Politico: Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть программу военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с американским военным бюджетом составляет 250 миллионов долларов.
Российская газета вчера в 23:52
Кино
Кирстен Данст пожаловалась на игнор Голливуда и отсутствие «Оскаров»
Впервые Данст была номинирована на «Золотой глобус» в 1994 году за «Интервью с вампиром», второй – спустя двадцать лет, в 2015, за роль в «Фарго» (за этот сериал она также получила номинацию на «Эмми»).
Popcornnews.ru 09:42
Футбол
Андрей Червиченко: «Брага» забьет, а вот забьет ли «Спартак» три
Спартак обязательно пропускает, и я уверен на 90 процентов, что и в этом матче тоже получат.
Советский спорт 08:14
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Происшествия
Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки
Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.
Lenta.ru 09:02
Армия и оружие
Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков, заявили в ДНР
РИА Новости 13:07
Театры
Актёры МХАТа подали жалобу в прокуратуру на нового худрука
Актёры МХАТ имени Горького обратились в прокуратуру с жалобой на нового худрука Эдуарда Боякова, пишет РБК.
Ореанда-Новости 11:53
Футбол
Ди Марцио: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара
Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
Bookmaker-ratings.ru 11:34
Политика
Лукашенко предложил Болтону перезагрузить отношения США и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал визит в страну советника американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона «историческим моментом» и предложил начать отношения между двумя государствами с «чистого листа».
Daily Storm 10:17
Культура
Зал «Зарядье» откроет второй концертный сезон 7 сентября
Агентство Москва 07:01
Общество
В затопленном Приморье ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.
Lenta.ru 00:20
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34