Новый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на инаугурации, Москва для нормализации отношений с соседними странами должна признать не только на словах, но и на деле все нормы международного права, передает РИА Новости.

Новый президент Грузии назвала условия для нормализации отношений с РФ

Политика Политика На выборах в Приморье лидирует Олег Кожемяко

Политика Политика Захарова призвала оценить фейки BBC о «российском следе» во Франции МИД России призвал общественность Великобритании дать оценку действиям телеканала BBC по поиску любых свидетельств якобы причастности Москвы к акциям протеста во Франции.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены народной милицией (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на горловском направлении, сообщил представитель НМ Даниил Безсонов.

Политика Политика СМИ узнали о тайном совещании у Лукашенко по независимости СМИ узнали о секретном совещании у президента Белоруссии по вопросу независимости страны.

Политика Политика Порошенко рассказал о сроках действия военного положения на Украине Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военное положение в ряде регионов страны не будет продлено, если не произойдёт «вторжение российских войск» на украинскую территорию.

Армия и оружие Армия и оружие При ударе коалиции США по Сирии погибли 17 мирных жителей

Политика Политика Михаил Саакашвили из-за рубежа созывает оппозицию на митинг в Тбилиси Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявленный на родине во внутренний розыск, призвал несогласную с результатами президентских выборов оппозицию собраться на проспекте Руставели в Тбилиси.

Политика Политика УПЦ назвала новую неканоническую церковь Украины раскольнической

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган анонсировал закупку 120 истребителей F-35

Политика Политика Дипломат рассказал о «бегстве» Порошенко с дебатов в Европарламенте В Киеве рассказали про уклонение президента Украины Петра Порошенко от дебатов в Европарламенте, на которых зачитывался доклад с критикой работы украинских властей в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также указывалось на масштабную коррупцию в стране.

Армия и оружие Армия и оружие В состав ВМФ России войдёт новейший патрульный корабль «Головной патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» будет принят в состав ВМФ России 20 декабря», — указано в сообщении.

Политика Политика ЦИК Армении объявил о победе блока Пашиняна на парламентских выборах Центризбирком Армении подвел в воскресенье окончательные итоги внеочередных выборов в Национальное собрание, которые состоялись 9 декабря: в парламент республики прошли три политсилы — правящий блок "Мой шаг", а также партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения".

Политика Политика В Брюсселе протестующие вышли на акцию против пакта ООН о миграции

Армия и оружие Армия и оружие National Interest сравнил российский Ил-112В с украинским Ан-140 Американский журнал The National Interest опубликовал статью, в которой сравниваются российский военно-транспортный самолет Ил-112В с украинским Ан-140.