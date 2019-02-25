Футбол

Зуев показал травму, которую получил в матче с «Краснодаром»Чемпионат вчера в 16:34

Ростов — Краснодар
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, 24 февраля
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Александр Зуев
29′
39′
Юрий Газинский
Александр Зуев
Данил Глебов
43′
Сергей Паршивлюк
Иван Новосельцев
46′
48′
Урош Спаич
59′
Кристиан Рамирес
Элдор Шомуродов
62′
64′
Шарль Каборе
67′
Иван Игнатьев
Магомед Сулейманов
67′
Шарль Каборе
Кристоффер Ульссон
76′
Маурисио Перейра
Дмитрий Стоцкий
Алексей Ионов
Ивелин Попов
82′
Ивелин Попов
83′
Ивелин Попов
87′
Сергей Песьяков
90′+3′
Полузащитник "Ростова" Александр Зуев в своём "инстаграме" опубликовал фотографию повреждения, которое он получил в ответном матче 1/4 финала Кубка России с "Краснодаром" (1:0). В этой встрече Зуев был заменён на 43-й минуте.
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Российский футболист, полузащитник «Ростова». Чемпион Европы 2013 года в возрастной категории до 17 лет. Серебряный призёр Чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет.
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