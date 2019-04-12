Экономика

Зубарев стал одним из самых богатых членов Совета ФедерацииПетрозаводск говорит 07:54

Добавим, что в рейтинге самых богатых сенаторов Зубарев поднялся с пятого на второе место. Для сравнения, на первом месте представитель Камчатского края и совладелец «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий региона, Валерий Пономарев с доходом в 2,345 млрд руб.
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Самый богатый сенатор в России заработал в прошлом году 2,3 млрд рублей

БИЗНЕС Onlineвчера в 12:26

Самым богатым тюменским сенатором стал Павел Тараканов. Его прежние доходы скрыли

URA.Ruвчера в 13:11

Назван сенатор с самым большим доходом в 2018 году

Life.ruвчера в 12:33

«Рыбные магнаты» стали самыми богатыми сенаторами

РБКвчера в 14:49

Самым богатым среди членов Совфеда в 2018 году стал сенатор от Камчатки

Росбалтвчера в 12:25

Пономарев вернул лидерство по доходам среди сенаторов

ТАССвчера в 12:07

Сенатор от Камчатки стал самым богатым членом Совета Федерации

Говорит Москвавчера в 12:20
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:09, Ашберн
Единоборства

Ломаченко сломал руку в поединке с Кроллой

Обновлено в 08:29
Происшествия

В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Политика

В Судане отменили чрезвычайное положение и комендантский час

Новый глава Переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан объявил об отмене введенных ранее советом комендантского часа и ЧП.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие

МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море

Россия негативно относится к повышению активности НАТО в Черном море и примет необходимые ответные меры, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает ТАСС.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Беременная жена Венсана Касселя снялась обнаженной для обложки журнала

Обновлено в 04:35
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Политика

В штабе Зеленского напомнили Порошенко о договоренности по дебатам

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского напомнили действующему лидеру Петру Порошенко, что дата и время дебатов определены и он на эти условия уже согласился.
Обновлено в 13:25
Общество

Telegram входит в тройку самых популярных мессенджеров

Напомним, что причиной блокировки Telegram на территории России стала претензия ФСБ к мессенджеру, отказавшемуся передать спецслужбам ключи дешифрования сообщений пользователей.
Обновлено в 08:40
Политика

Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Футбол

Два пенальти принесли «МЮ» победу над «Вест Хэмом»

Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес

Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи

Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони.
Обновлено в 14:58
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

Взрыв высоковольтного кабеля произошел в субботу утром у здания посольства России на Украине на Воздухофлотском проспекте, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 05:26
Космос

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Гаджеты

Основные технические характеристики Honor 8S раскрыли до анонса

Размер экрана составит 5,71 дюйма, а его разрешение будет 1520 x 720 точек.
Обновлено в 11:39
Футбол

Юрий Семин: «„Локомотив“ блестяще сыграл в атаке»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился эмоциями от победы над «Ахматом» (3:1) в матче 23-го тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Футбол

ЦСКА проиграл «Оренбургу» на своем поле

Обновлено в 09:37
Происшествия

Автомобиль посла Украины протаранили в Лондоне

Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании на парковке у здания дипмиссии в Лондоне, сообщается на сайте посольства.
Обновлено в 10:24
Интернет

Microsoft сообщила о взломе почты Outlook

Microsoft подтвердила изданию TechCrunch, что были взломаны учетные записи, использующих веб-службы электронной почты @ msn.com и @ hotmail.com.
Обновлено в 14:12
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Политика

Аббас привёл новое правительство Палестины к присяге

Президент Палестины Махмуд Аббас привёл к присяге новое правительство, которое возглавил его соратник по движению ФАТХ Мухаммед Штайе.
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала милую фотографию Гарика Харламова с дочкой

30-летняя российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram новое фото, чем сильно обрадовала поклонников.
Обновлено в 06:38
Авто

Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае

Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено в 12:57
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Япония выразила протест США после убийства женщины на Окинаве

МИД Японии высказал протест послу США в стране из-за убийства женщины американским солдатом на острове Окинава.
Обновлено в 06:22
Авто

Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
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