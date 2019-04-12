Экономика
Зубарев стал одним из самых богатых членов Совета ФедерацииПетрозаводск говорит 07:54
Добавим, что в рейтинге самых богатых сенаторов Зубарев поднялся с пятого на второе место. Для сравнения, на первом месте представитель Камчатского края и совладелец «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий региона, Валерий Пономарев с доходом в 2,345 млрд руб.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:09, Ашберн
Единоборства
Ломаченко сломал руку в поединке с Кроллой
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Тюмени отменен режим контртеррористической операции
Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Политика
В Судане отменили чрезвычайное положение и комендантский час
Новый глава Переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан объявил об отмене введенных ранее советом комендантского часа и ЧП.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море
Россия негативно относится к повышению активности НАТО в Черном море и примет необходимые ответные меры, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает ТАСС.
Обновлено в 12:35
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии
В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Политика
В штабе Зеленского напомнили Порошенко о договоренности по дебатам
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского напомнили действующему лидеру Петру Порошенко, что дата и время дебатов определены и он на эти условия уже согласился.
Обновлено в 13:25
Общество
Telegram входит в тройку самых популярных мессенджеров
Напомним, что причиной блокировки Telegram на территории России стала претензия ФСБ к мессенджеру, отказавшемуся передать спецслужбам ключи дешифрования сообщений пользователей.
Обновлено в 08:40
Политика
Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Футбол
Два пенальти принесли «МЮ» победу над «Вест Хэмом»
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи
Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони.
Обновлено в 14:58
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
Взрыв высоковольтного кабеля произошел в субботу утром у здания посольства России на Украине на Воздухофлотском проспекте, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 05:26
Космос
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Гаджеты
Основные технические характеристики Honor 8S раскрыли до анонса
Размер экрана составит 5,71 дюйма, а его разрешение будет 1520 x 720 точек.
Обновлено в 11:39
Футбол
Юрий Семин: «„Локомотив“ блестяще сыграл в атаке»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился эмоциями от победы над «Ахматом» (3:1) в матче 23-го тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Футбол
ЦСКА проиграл «Оренбургу» на своем поле
Обновлено в 09:37
Происшествия
Автомобиль посла Украины протаранили в Лондоне
Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании на парковке у здания дипмиссии в Лондоне, сообщается на сайте посольства.
Обновлено в 10:24
Интернет
Microsoft сообщила о взломе почты Outlook
Microsoft подтвердила изданию TechCrunch, что были взломаны учетные записи, использующих веб-службы электронной почты @ msn.com и @ hotmail.com.
Обновлено в 14:12
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Политика
Аббас привёл новое правительство Палестины к присяге
Президент Палестины Махмуд Аббас привёл к присяге новое правительство, которое возглавил его соратник по движению ФАТХ Мухаммед Штайе.
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала милую фотографию Гарика Харламова с дочкой
30-летняя российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram новое фото, чем сильно обрадовала поклонников.
Обновлено в 06:38
Авто
Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено в 12:57
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Япония выразила протест США после убийства женщины на Окинаве
МИД Японии высказал протест послу США в стране из-за убийства женщины американским солдатом на острове Окинава.
Обновлено в 06:22
Авто
Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти
По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13