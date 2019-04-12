Экономика
Зубарев стал одним из самых богатых членов Совета ФедерацииПетрозаводск говорит вчера в 07:54
Добавим, что в рейтинге самых богатых сенаторов Зубарев поднялся с пятого на второе место. Для сравнения, на первом месте представитель Камчатского края и совладелец «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий региона, Валерий Пономарев с доходом в 2,345 млрд руб.
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Самым богатым тюменским сенатором стал Павел Тараканов. Его прежние доходы скрыли
URA.Ru12 апреля в 13:11
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:19, Ашберн
Общество
Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12
Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
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Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в Лондоне
Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокомментировал арест сына в Великобритании.
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Это лето будет самым жарким
Лето 2019 года обещает быть самым жарким для всех жителей планеты, сообщает DEITA.
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
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Порье победил Холлоуэя и получил право на бой с Хабибом Нурмагомедовым
Дастин Порье победил Макса Холлоуэя в бою за титул временного чемпиона организации в легком весе, сообщает "Советский спорт".
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Квартиру Людмилы Целиковской продают за 34 миллиона рублей
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Создатели «Звездных войн» сделают перерыв после девятого эпизода
Генеральный директор Walt Disney Роберт Айгер рассказал, что компания приостановит выпуск фильмов по вселенной "Звездных войн" после девятого эпизода.
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Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.
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Происшествия
В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека
На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.
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По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
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Австрийский фильм о природе России получил престижную премию в США
Австрийский документальный фильм, посвященный России, был отмечен престижной наградой на фестивале в Нью-Йорке, сообщает 12 апреля ТАСС.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Порошенко позвал СМИ на дебаты без Зеленского
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Авто
В России за неделю цены на свои автомобили изменили 9 брендов
Самыми лояльными за последнюю неделю оказались: немецкий Mercedes-Benz, поднявший цену пикапа X-Class (на 1-3%) и корейская KIA, увеличившая стоимость хэтчбека Picanto и седана K900 (на 2,3-4%).
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Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера
Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.
Обновлено вчера в 23:12
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В России определили критерии надёжности автомобилей
Обновлено в 03:11
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Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
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Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»
Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
В Финляндии пройдут парламентские выборы
Отношения с Россией Практически все опрошенные ТАСС перед выборами лидеры претендующих на место в парламенте финских партий заявили, что Финляндии нужно продолжать диалог с РФ.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие
МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море
Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журалистам замглавы МИД Александр Грушко.
Обновлено вчера в 11:36
Интернет
В Microsoft сообщили о взломе сервиса Outlook хакерами
Руководство компании Microsoft разослало своим клиентам письмо, в котором сообщило, что хакеры взломали почтовый сервис Outlook в период с начала этого года по конец марта, и могли получить доступ к некоторым аккаунтам его пользователей.
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Наука
«Звезда смерти» помогла ученым понять, как образуются окаменелости
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Обновлено 11 апреля в 06:47
Происшествия
Большая нелетающая птица убила фермера из Флориды
Фермер из флоридского города Алачуа погиб в результате нападения казуара - крупной нелетающей птицы, передает "Би-би-си" со ссылкой на местные СМИ.
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Политика
В Раде заявили, что французы «не умели читать» в период Киевской Руси
Киевская княжна Анна Ярославна привезла Евангелие французам, которые "не умели читать".
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Запрет гей-парада в Псковской области обжалован в ЕСПЧ
Запреты на проведение гей-парада и двух ЛГБТ-пикетов в Псковской области обжалованы в ЕСПЧ, сообщил лидер движения «Московский гей-прайд» Николай Алексеев.
Обновлено в 02:59
Политика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2018 год
Обновлено 12 апреля в 17:49