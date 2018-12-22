Спорт
Евгения Медведева допустила одну ошибку в произвольной программе
Евгения Медведева допустила одну ошибку в произвольной программеОбластная газета11:39
Евгения Медведева в произвольной программе на чемпионате России в Саранске упала во время исполнения каскада. Двойной аксель в каскаде фигуристка выполнила чисто, но второй прыжок – тройной тулуп – приземлить без ошибки не смогла.
Областная газета11:39
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