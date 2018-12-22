Спорт

Евгения Медведева допустила одну ошибку в произвольной программе
Областная газета
11:39

Евгения Медведева в произвольной программе на чемпионате России в Саранске упала во время исполнения каскада. Двойной аксель в каскаде фигуристка выполнила чисто, но второй прыжок – тройной тулуп – приземлить без ошибки не смогла.
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Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018. Двукратная чемпионка мира 2016 и 2017 годов, двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2018, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, серебряный призёр Командного кубка мира 2017 года. Двукратная чемпионка России 2016 и 2017 годов. Обладательница исторических мировых рекордов в произвольной программе и сумме баллов. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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