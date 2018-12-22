Спорт
После выступления Медведевой зрители забросали лед розами
После выступления Медведевой зрители забросали лед розамиТК Звезда12:39
Зрители устроили акцию поддержки двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой после ее выступления в произвольной программе на чемпионате России. Поклонники забросали лед розами и мягкими игрушками. Как сообщает «Советский спорт», всего было собрано 500 цветов.
ТК Звезда12:39
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