Ребята, энергия, которую вы мне даете помогла мне победить. Если бы не вы, я бы, наверное, проиграл, так как очень устал, у меня были судороги. Но вы, ребята, просто подарили мне победу. Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас. И я буду дальше побеждать для вас.

Во время поединка против испанца Фелисиано Лопеса зрители освистывали Медведева, а он показал трибунам средний палец. В комментариях к посту Уиллиса болельщики посчитали поведение российского теннисиста неприемлемым.

Транспорт В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Происшествия В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.

Происшествия Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области.

Хоккей НХЛ не будет досрочно прерывать трудовое соглашение с профсоюзом игроков У НХЛ и профсоюза хоккеистов есть право в сентябре 2019 года инициировать новые переговоры.

Политика Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.

Футбол Эвертон может перейти в «Милан» Руководство "Милана" планирует усилить состав команды форвардом "Гремио" Эвертоном.

Футбол Дмитрий Сычев возобновит карьеру в Армении Бывший нападающий сборной России, московских "Локомотива" и "Спартака" Дмитрий Сычев возобновит карьеру в чемпионате Армении.

Общество Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года 1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.

Политика Памятник Захарченко открыли в Донецке В годовщину гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыт памятник.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов заявил, что пока не намерен завершать карьеру Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов подчеркнул, что ему осталось провести не так много поединков, но о завершении карьеры он не задумывался.

Здоровье Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Политика Новый глава МИД Украины высказал позицию по Донбассу Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страна за полгода должна продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.

Здоровье Названы самые лучшие продукты для предотвращения старения сосудов Хорошо, что существуют легкодоступные продукты, помогающие справляться с этими негативными изменениями.

Армия и оружие Как выход Румынии из союза с Германией ускорил падение нацизма Бухарестско-Арадская операция окончательно закрепила выход румынского государства из войны на стороне нацистского блока, а также создала предпосылки для наступления советских войск на западе и юго-западе.

Происшествия В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.

Политика Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Происшествия Число жертв взрыва на химзаводе в Индии возросло до 12 В результате взрыва на химическом заводе в индийском штате Махараштра погибли 12 человек.

Политика Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил свою личную помощницу Мадлен Вестерхут за то, что она раскрыла журналистам личную информацию о его семье и допустила нелестные комментарии в адрес его детей, передает The Washington Post.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.

Энергетика Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.

Политика Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.

Политика Против иранского танкера Adrian Darya 1 США ввели санкции США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1 и его капитана. Информация об этом размещена на сайте американского минфина.

Кино Брэд Питт рассказал о самой сложной роли Американский актер Брэд Питт признался, какая роль в его карьере оказалась самой сложной.

Политика ЦИК назвал интервью Памфиловой Associated Press некорректным Центризбирком (ЦИК) назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.

Футбол Соболев может продолжить карьеру в «Лечче» Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев может продолжить карьеру в Италии, сообщает Sky Sport Italia.

Политика Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.