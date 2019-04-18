Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стояИзвестия 05:02
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя. Вместе с тем большую часть концерта составили композиции последних лет, пишет Regnum.
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Поклонники публикуют первые фотографии с юбилейного концерта Аллы Пугачёвой
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