Кино

Газета.RuГазета.RuЗрители 8 минут хлопали «Джокеру» в Венеции

Как отмечается, помимо аплодисментов зрители кричали: "Браво!". Фильм является переосмыслением истории Джокера, который был комиком Артуром Флеком. Он старался нести в мир радость, но, столкнувшись с жестокостью людей, стал злодеем.
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Премьера фильма «Джокер» на кинофестивале в Венеции была встречена овациями

REGNUMвчера в 11:43

Премьера «Джокера» состоялась на Венецианском кинофестивале

Известиявчера в 21:19

На Венецианском фестивале состоялась премьера фильма «Джокер»

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News.ruвчера в 11:04

Из-за ажиотажа на фильм «Джокер» в Венеции выстроились многочасовые очереди

РИА Новостивчера в 09:01
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REGNUM вчера в 23:21
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РИА Новости 07:50
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Дуда рассказал о договоре Сталина и Гитлера «уничтожить Польшу»

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Политика

Зеленский обсудил с лидером Литвы урегулирование конфликта в Донбассе

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В Беслане почтят память жертв теракта

На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
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Общество

Минтруд назвал число работающих пенсионеров

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Начинается «Гражданин Х» с иронических вступительных титров как из спагетти-вестернов с именами действующих лиц: Леонид Невзлин, Платон Лебедев, а также Владимир Путин.
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Правила призыва в армию изменились в России

Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
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Вертолёт, на борту которого находились шесть человек, потерпел крушение в Норвегии.
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В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами

В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.
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Музыка

Ирина Алферова появилась на публике впервые за долгое время

Ирина Алферова тоже стала гостьей передачи. Она после долгих уговоров согласилась прийти на съемку в студию.
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Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу

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