Кино

Газета.RuГазета.RuЗрители 8 минут хлопали «Джокеру» в Венеции

Как отмечается, помимо аплодисментов зрители кричали: "Браво!". Фильм является переосмыслением истории Джокера, который был комиком Артуром Флеком. Он старался нести в мир радость, но, столкнувшись с жестокостью людей, стал злодеем.
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Премьера «Джокера» состоялась на Венецианском кинофестивале

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На Венецианском фестивале состоялась премьера фильма «Джокер»

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РИА Новостивчера в 09:01
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