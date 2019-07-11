Футбол

Зотов перешел в «Енисей» на правах свободного агентаМатч ТВ 08:09

Арсенал (Тула) — Динамо
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Стадион «Арсенал»
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Полузащитник Александр Зотов на правах свободного агента подписал контракт с «Енисеем». Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на два года.
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Александр Зотов стал игроком «Енисея»

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