Футбол
Зотов перешел в «Енисей» на правах свободного агентаМатч ТВ 08:09
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Полузащитник Александр Зотов на правах свободного агента подписал контракт с «Енисеем». Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на два года.
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