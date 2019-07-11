Полузащитник Александр Зотов на правах свободного агента подписал контракт с «Енисеем». Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на два года.

Зотов перешел в «Енисей» на правах свободного агента

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